EA Sports FC nedir ve yeni FIFA oyununun adı ne olacak?

FIFA video oyunu serisi, otuz yıldır her sene EA Sports tarafından oluşturulurken futbolseverler için konsol eğlencesi oldu.

Ancak gelecek yıl, geliştirici, dünya futbolunun yönetim organıyla bağlarını koparacak olan son derece popüler franchise'ın halefi EA Sports FC piyasaya sürülecek. Böylece, 30 yıla yakın süren bu ortaklık son bulacak.

Peki EA ve FIFA arasında ters giden ne oldu? GOAL, şu ana kadar bildiklerimizi ve oyunun geleceğini araştırıyor.

'EA Sports FC' nedir?

FIFA'sız bir gelecek planladıkları için EA Sports'un ticari markası olan bir isimdir.

EA Sports Genel Müdürü Cam Weber tarafından yayımlanan ve isim değişikliğini doğrulayan resmi bir açıklama şöyleydi:

"Yaklaşık 30 yıllık tür tanımlayan interaktif futbol deneyimleri yaratmanın ardından, yakında heyecan verici yeni bir döneme başlayacağız.

"Önümüzdeki yıl, EA Sports FC, EA Sports'tan futbolun geleceği olacak. Spordaki 300'den fazla lisans ortağımızın yanı sıra, dünyadaki tüm futbol taraftarları adına küresel futbol deneyimlerini yeni zirvelere taşımaya hazırız.”

Yeni oyunun adı ne olacak?

EA Sports FC olarak adlandırılacak, ancak mevcut FIFA gibi sayısal bir ekleme yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.

EA Sports FIFA 23’ün, şirketin FIFA ile olan bağlantısı için son fırsat olacağını duyurdu.

İki şirket arasındaki mevcut anlaşma, 2022 Katar Dünya Kupası sonrasına kadar sürecek.

Dünya Kupası 2022 Aralık'ta gerçekleşecek. FIFA oyunları genellikle iki ay önce, yani Eylül/Ekim döneminde yayımlanıyor, bu da FIFA 23'ün hala mevcut anlaşmanın parametreleri dahilinde olacağı anlamına geliyor.

Ayrıca, Xfire'a göre FIFA 23, 2018 ve 2014'te olduğu gibi bir Dünya Kupası moduna sahip olacak. Ancak, oyun farklı bir isme sahip olsaydı EA'ya lisans haklarını veren FIFA olduğu için Dünya Kupası modu olması mümkün olmayacaktı.

İsim değişikliğine rağmen EA Sports, Ultimate Team, Career Mode, Pro Clubs ve VOLTA Football dahil olmak üzere oyunla ilgili "sevdiğiniz her şeyin" kalacağı konusunda ısrar ediyor.

EA Sports neden 'FIFA' franchise adını değiştirebilir?

New York Times'a göre, ikisi arasındaki müzakereler, EA'nın daha fazla hak istemesi ve FIFA'nın lisans hakları için iki katına, yani önümüzdeki on yılda 2,5 milyar £ (3,2 milyar $) gibi şaşırtıcı bir miktar talep etmesi nedeniyle durduruldu.

EA CEO'su Andrew Wilson, FIFA'yı EA'nın futbol oyunu serisine yönelik emellerine engel olmakla nitelendirdi.

"Geleceğe baktığımızda, franchise'ı büyütmek istiyoruz ve ironik bir şekilde FIFA lisansı aslında buna bir engel oldu.”

Wilson, yeni bir anlaşma olasılığını tartışırken, “Günün sonunda, oraya ulaşıp ulaşamayacağımızı bilmiyorum ve ironik bir şekilde, eğer yapamazsak yeniden markalaşabiliriz.

“Bizim oyunumuzu ve inşa edeceğimiz bu küresel futbol ekosisteminin kontrolünü ele geçirin, ironik bir şekilde muhtemelen daha fazla gelir elde edeceğiz, daha fazla hayrana sahip olacağız ve zamanla daha fazla etkileşimimiz olacak" dedi.

Wilson ayrıca, “FIFA markası, bir video oyunu olarak daha fazla anlamlı" demeyi de ihmal etmedi.

Ve görünüşe göre, EA, FIFA'nın sunduğu kısıtlamalar olmadan daha yaratıcı ve yenilikçi özgürlüğe sahip olabileceğini belirterek iki şirketin ayrılmasının arkasındaki itici güç gibi görünüyor.

Ancak FIFA, diğer geliştiricilerle çalışmaya açık olacaklarını öne sürerek kendi açıklamalarıyla karşılık verdi.

EA Sports başka hangi isimleri kullandı?

EA Sports futbol oyun serisi, küresel futbol organizasyonu ile ortaklıkları göz önüne alındığında, başlığında her zaman 'FIFA' kelimesini içeriyordu.

Bununla birlikte, oyunların isimleri yıllar içinde 'FIFA International Soccer', 'FIFA Football', 'FIFA World Cup' ve 'FIFA Street' gibi küçük değişiklikler geçirdi.

EA; kulüp isimleri, rozetler veya stadyumlar üzerindeki haklarını kaybedecek mi?

EA'nın futbol dünyasında sahip olduğu önemli sayıdaki diğer lisanslar, oyuncuların gelecekteki oyunlarda çok az veya hiç fark görmeyeceği anlamına geliyor.

EA Sports açıklamasında, "On yıllardır yatırım yapmaya devam ettiğimiz 19.000'den fazla oyuncu, 700'den fazla takım, 100'den fazla stadyum ve 30 ligden oluşan benzersiz lisans portföyümüz, en iyi şekilde EA Sports FC'de olmaya devam edecek.

"Buna Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, MLS ve daha fazlası ile özel ortaklıklar dahildir" dedi.

Wilson bu konuya değinerek şunları söyledi:

“Temel olarak, FIFA'dan Dünya Kupası olmayan bir yılda aldığımız şey kutunun önündeki dört harf…… bize oyuncularımızın etkileşimde bulunduğu içeriği veren 300 lisansımız daha var.”

EA, Liverpool ve Chelsea gibi kulüplerle daha fazla erişim ve fırsat sağlayan ayrı lisanslara bile sahiptir.

Juventus veya 'Piemonte Calcio' söz konusu olduğunda, EA Sports oyun serisinden çıkarılmalarının ardındaki nedenler, kendileri ile Konami'nin eFootball'u (o sırada PES) arasında yapılan bir anlaşmadan kaynaklanmaktadır.

Öte yandan, kulüpleri EA Sports'tan uzaklaştıran anlaşmalar çok azdı, EA Sports'un erişimi ve kapsamı geniş ve rakipsiz, bu da onları FIFA olsun ya da olmasın muazzam bir güç konumuna getiriyor.

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