'EA Gate' nedir? FIFA 21 Ultimate Team kartları skandalı

Nadir bulunan FIFA Ultimate Team kartlarıyla ilgili yasa dışı satış iddiası FIFA topluluğunu ateş altında bıraktı.

FIFA Ultimate Team, EA Sports'un FIFA serisinde önemli bir kazanç kaynağı ve şirket bu oyun modundan milyarlarca gelir sağlıyor.

'FIFA Ultimate Team gamer'ları maç oynayarak 'coin' (Jeton) kazanmalarının yanı sıra çeşitli futbolcu kartlarını içeren paketleri para ile satın alabiliyorlar.

Şu anda FIFA oyununun en popüler modu durumunda ve ilk kez FIFA 09 ile tanıtılmasına rağmen son yıllarda inanılmaz bir gelişme kaydetti.

Ancak FIFA Ultimate Team 'EA Gate' skandalıyla sarsıldı ve bu durumun e-sporda haksız rekabete yol açabileceğine dair endişeler var.

Peki 'EA Gate' skandalı nedir? Goal ile FIFA'da yaşananlara ve tepkilere bir göz atalım.

#EAGate nedir?

'EA Gate' bazı kişilerin nadir bulunan FIFA Ultimate Team itemlerinden örneğin Icon kartlar gibi itemleri karaborsada sattığına dair bir iddiayı anlatıyor.

Mart ayının başında ortaya atılan iddialarda Twitter gibi sosyal medya platformlarında yaygın olarak paylaşılan bazı görüntü ve videolar yer aldı.

Görüntüler ve videolarda normal şartlarda tükenmiş olan yani FIFA Ultimate Team oyuncularının satın almasının mümkün olmadığı kartların önemli ücretler karşılığında satıldığı görülüyor.

Karaborsada kartlar için biçilen fiyatlar ise 750 euro ile 1.000 euro arasında değişirken bazı kartların fiyatları 1700 euro'ya kadar çıkıyor.

FIFA topluluğu iddialar ve #EAGate hashtag'iyle gelen tepkilerin ortasında kaldı.

EA Sports ne dedi?

10 Mart'ta konuyla ilgili açıklama yayınlayan şirket kapsamlı bir soruşturma başlattıklarını ve iddaların doğru olması halinde harekete geçeceklerini belirtti.

"Kapsamlı bir soruşturma devam ediyor, uygunsuz bir durum tespit etmemiz halinde harekete geçeceğiz."

"Bunun oyunda haksız bir rekabet yarattığı konusundaki endişeleri anlıyoruz. Durum hakkında daha fazla gelişme oldukça bilgilendirmeye devam edeceğiz."

Yayıncılar ve gamer'lar ne dedi?

Twitch yayıncıları ve profesyonel FIFA oyuncuları yaşadıkları hayal kırıklığını dile getirdi.

Twitch yayıncısı 'Nick28T' YouTube kanalında, "FIFA puanlarına binlerce dolar harcayan ya da oyun için saatlerini veren insanlar için üzülüyorum" dedi.

'MattHDGamer' adını kullanan ve YouTube kanalında iki milyondan fazla abonesi olan Matt Craig ise bu durumun 'şok edici' olduğunu ve 'berbat göründüğünü' söyledi.

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