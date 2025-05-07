Dybala, Mourinho'nun telefonunu ve sonrasını anlattı: Hayatımda bacaklarımın titrediğini hissettiğim birkaç andan biriydi!

Arjantinli yıldız, Suudi Arabistan'dan gelen büyük teklifi neden kabul etmediğini açıkladı.

Paulo Dybala, Juventus ile Roma arasındaki farkları, Jose Mourinho’nun kendisini nasıl ikna ettiğini ve neden Suudi Arabistan’dan gelen yüksek maaşlı teklifi reddettiğini anlattı. Şu anda diz sakatlığı nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyecek olan Arjantinli yıldız, buna rağmen takım arkadaşlarını yalnız bırakmamak için kenarda yer alıyor.

Bu bağlılık, Dybala’nın Giallorossi kadrosuna ne kadar adapte olduğunu gösteriyor. Juventus’ta yedi sezon geçirdikten sonra yeni bir sözleşme teklifi bile almadan ayrılan Dybala, Roma’daki ortamdan oldukça memnun.

“Juventus bir yaşam tarzı. Profesyonel olarak inanılmaz şekilde gelişiyorsunuz çünkü orada bir beraberlik bile mağlubiyet sayılıyor. Bu yüzden haftanın her günü çok çalışmak zorundasınız,” diyen Dybala, Sports Illustrated’a verdiği röportajda şunları ekledi:

“[Gianluigi] Buffon, [Giorgio] Chiellini, [Andrea] Barzagli ve [Leonardo] Bonucci gibi liderleri dinlemek sizi büyütüyor. Tünelde sahaya çıkmadan önce rakip oyuncuların kendi aralarında ‘Bugün kaybedeceğiz ama umarım fark fazla olmaz’ dediğini duyduğumuz çok maç vardı. Bu da kulübün büyüklüğünü gösteriyor.”

Mourinho’nun telefonuyla başlayan Roma serüveni

2022 yazında, Inter ile yaptığı görüşmeler sonuçsuz kalınca Jose Mourinho, Dybala’yı Roma’ya gelmeye ikna etmek için devreye girdi. O günleri anlatan Dybala, “Nereye gideceğimi bilmemek, İtalya’dan ayrılmak zorunda kalma ihtimali çok garip bir histi. Burası artık benim evim gibi,” dedi.

“Jose Mourinho çok özel bir insan. Her şeyi kazanmış, eşsiz bir teknik direktör. Araması karşısında kayıtsız kalamazdım. Zaten beni ikna edeceğini biliyordum, bu yüzden biraz beklemek istedim.”

Uzun görüşmelerin ardından Roma’yla yeni bir sayfa açan Dybala, kulübün kendisini 20.000 taraftarın önünde tanıtmasıyla büyük bir sürpriz yaşadı:

“Hayatımda bacaklarımın titrediği ender anlardan biriydi. Normalde 50.000 kişiye karşı futbol oynuyorsunuz ve bu sıradan bir şey. Ama o gün oradaki herkes yalnızca benim içindi. Bu beni çok şaşırttı ve bana gösterilen sevgiyi karşılıksız bırakmamak için daha fazla çalışmam gerektiğini hissettim.”

Dybala neden Suudi Arabistan teklifini reddetti?

Roma’daki bu bağlılık, Dybala’nın Suudi Pro Ligi’nden gelen astronomik maaş teklifini geri çevirmesinin de temel nedeni oldu.

“Yalan söylemeyeceğim, bu teklifler insanı düşündürüyor. Ama gerçek şu ki, Roma’da çok mutluyum ve ailem de öyle. Eşim hayatımın çok önemli bir parçası. Onun mutluluğu benim mutluluğum. Anneme sorsanız, ayrılmamı en az isteyen kişiydi,” dedi Dybala.

“Harika bir kariyerim oldu. Ama Roma’da, taraftarlardan, kulüp sahiplerinden ve sokaktaki insanlardan gördüğüm sevgiyi başka bir yerde görür müydüm, emin değilim. Bazı şeyleri tarttığınızda ağır basanı seçersiniz ve biz de bu yüzden Roma’da kalmaya karar verdik.”