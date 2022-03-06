Ajax'ın Sırp yıldızı Dusan Tadic, Hollanda ekibinin kulüpte çalışan bazı kadınlara tacize veren mesajlar attığı ortaya çıktığı için istifa eden eski sportif direktörü Marc Owermars'ın kendisi için her zaman özel bir isim olarak kalacağını açıkladı.

Tadic Hollanda basınından NOS'a verdiği demeçte Owermars'ın her zaman arkadaşı olacağını söyledi.

Ne söylendi?

"Overmars'ın durumuna ilişkin söyleyecek yeni bir şeyim yok. Ajax'ta oynamak benim için her zaman bir hayaldi ve bu hayali gerçeğe dönüştürdü.

"Özel hayatında neler yaşadığını bilmiyorum ve umurumda da değil. Bir hatası olsun ya da olmasın kimseyi yargılamak istemiyorum. Onu bir arkadaş ve Ajax için çok özel şeyler ifade eden biri olarak görüyorum.

"Herkes hata yapar ve başkalarını yargılamak da bizim işimiz değil. Sürecin ilk günlerinde zor zamanlar yaşadığını biliyorum ancak şu an çok daha iyi.

"Umarım bir gün kulübe geri döner çünkü bunu gerçekten hak ediyor."

Ajax'ın en etkili isimlerinden

2018-2019 sezonunda Southampton'dan transfer olduğu Ajax'taki ilk sezonunda adeta fırtına gibi esen ve sezonu 38 gol 20 asistle tamamlayan 33 yaşındaki oyuncu, bu sezon ise sekiz gol ve 15 asistle oynadı.

Sırbistan Milli Takımı'nın da en önemli oyuncuları arasında yer alan Tadic, Hollanda'da daha önce Groningen ve Twente formaları da giymişti.

Daha fazla okuma