Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, Konyaspor'a olduğu karşılaşmada rakibine 2-0 mağlup oldu.

Maçın ardından ise sarı kırmızılı takım eleştiri yağmuruna tutuldu. Eski Galatasaraylı futbolcu Olcan Adın da eleştirilere katılanlar arasındaydı.

Olcan Adın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Konyaspor maçına kaptan olarak çıkan Brezilyalı saavunma oyuncusu Marcao'yu hedef aldı.

"Sen sahanın içinde takım arkadaşına yumruk at. Sahada bütün pislikleri yap. Gel Galatasaray'a kaptan ol! Ne güzel dünya ya!''

🗣️ Olcan Adın, Marcao'nun sahaya kaptan olarak çıkmasına sert tepki gösterdi. pic.twitter.com/LYwSb6O1LA — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) March 6, 2022

Ne yaşanmıştı?

Süper Lig'in henüz ilk haftasında Giresunspor deplasmanında son yıllarda hiç rastlamadığımız bir olay yaşanmıştı.

Kerem Aktürkoğlu'nun kaçırdığı pozisyonun ardından Brezilyalı stoper Marcao, takım arkadaşı ile tartışmıştı. Kerem Aktürkoğlu'nun "sus" işareti yapmasından sonra Marcao, savunmadan gelerek genç futbolcuya yumruk atmıştı.

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Karşılaşmanın hakemi, yaşanan olayın ardından Brezilyalı oyuncuyu kırmızı kartla cezalandırmıştı. Ardından ise Marcao, Galatasaray oyuncuyu kadro dışı bırakmı ve PFDK da 8 maç ceza vermişti.

Olcan Adın'ın kariyeri

Futbola Kartalspor'da başlayan Olca Adın, buradan ismini duyaracağı Fenerbahçe'ye transfer oldu. Ancak sarı lacivertlilerde Alex de Souza ve van Hooijdonk gibi yıldızların gerisinde kalan Adın, sürekli kiralandı.

Gaziantepspor ile kendini bulan Olcan Adın, gösterdiği istikrarlı perfomans ile Trabzonspor'a transfer oldu.

Ardından 2014-2105 sezonunda Galatasaray'a transfer olan Olcan Adın, burada bir şampiyonluk yaşadı.

Milli takımın formasını da 10 kez giyme başarısı gösteren Adın, 1 kez de gol sevinci yaşadı.

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