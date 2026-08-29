Fabrizio Romano'nun haberine göre Ajax, Sofyan Amrabat ile kadrosunu güçlendirecek. Orta saha oyuncusu (30), Fenerbahçe ile sözleşmesini feshetmesinin ardından şu anda bonservissiz durumda.

Amrabat'ın iddiaya göre adı açıklanmayan bir LaLiga kulübünden de cazip bir teklif aldığı, ancak tercihini Ajax'tan yana kullandığı belirtiliyor. Ajax, uzun süredir orta saha için yeni bir ön libero arayışında. Şu anda teknik direktör Míchel'in elindeki tek seçenekler Youri Regeer ve Jorthy Mokio.

Romano'ya göre Amrabat, Ajax ile kişisel şartlarda zaten anlaşma sağladı. Buna karşın Voetbal International muhabiri Tim van Duijn, X'te yaptığı paylaşımda transferin henüz tamamen bitmediğini, ancak "doğru yönde ilerlediğini" aktardı.

Amrabat, 2017/18 sezonunda Feyenoord forması giydi ve o dönemde Rotterdam ekibi adına 33 resmi maçta görev yaptı.

Fas Milli Takımı'yla 78 kez forma giyen Amrabat, çok büyük bir tecrübeyi de beraberinde getiriyor. Kariyerinde Manchester United ve Fiorentina gibi kulüpler bulunan oyuncu, Fenerbahçe formasıyla da 45 maça çıktı.

De Telegraaf'ın Ajax muhabiri Mike Verweij'in aktardığına göre orta saha oyuncusu, Amsterdam ekibiyle iki sezonluk sözleşme imzalayacak.