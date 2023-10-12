Colin Kazım-Richards, Andrea Pirlo'nun Karagümrük'teki görevi sırasında İtalyan oyuncuların sigara içmesine izin verdiğini açıkladı.

Pirlo, Karagümrük'ün başındaydı

Kazım-Richards, Pirlo'nun tarzıyla ilgili dikkat çekici iddialarda bulunuyor

İtalyan oyuncuların soyunma odasında sigara içmesine izin verildi

NE OLDU? Colin Kazım, Karagümrük'teki görevi sırasında İtalyan hocanın yanında bir süre futbol oynadı. Forvet, Andrea Pirlo'nun İstanbul'da görev yaptığı süre boyunca maçlardan önce ve hatta devre arası sırasında oyuncularının sigara içmesine izin verdiğini iddia etti.

Kazım-Richards, Filthy Fellas podcast'ine verdiği demeçte, İtalyan futbolcuların sigara içtiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Türkiye'de sigara içebilirsiniz. Bu, hocanızın kim olduğuna bağlı. Geçen sezon Pirlo, oyuncuların sigara içmelerine izin verdi. Maçtan önce hiç durmadan sigara içiyorlardı. Devre arasında otururken de aynı şekilde. Pirlo konuşuyor, aşağıda sigara içiyorlar. Tamamen farklı bir kültür. Anlıyorsunuz. Yani bunu şok olduğum için söylemiyorum, ama bunu yasal olarak yapabileceğinizi söylüyorum."

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BÜYÜK RESİM: Şu anda Fatih Karagümrük'ün kadrosunda beş İtalyan var. Ancak Pirlo, yazın takımdan ayrıldı ve şu anda İtalya Serie B'de Sampdoria'nın teknik direktörlüğünü yapıyor.

Kazım-Richards da yaz aylarında Karagümrük'ten ayrıldı ve şu anda serbest oyuncu konumunda.

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SIRADA NE VAR? Pirlo, Sampdoria'da başarılı olmak için mücadele ediyor ve takım, şu anda dokuz maçtan aldığı dört puanla 19. sırada yer alıyor. Pirlo'nun ekibi millî aradan sonra 22 Ekim'de Cosenza'ya karşı mücadele edecek.