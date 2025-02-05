Dünyanın en seksi futbolcusu olarak nitelendirilen Alisha Lehmann, yeni bir iç giyim anlaşması imzaladı

Juventus'un yıldızı Alisha Lehmann, İtalyan moda markası Tezenis Underwear ile yeni bir anlaşma yaparak sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Juventus’un İsviçreli futbolcusu Alisha Lehmann, yeni iç giyim anlaşmasıyla dikkatleri üzerine çekti. 26 yaşındaki oyuncu, İtalyan moda markası Tezenis Underwear ile yaptığı işbirliği kapsamında çarpıcı fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Sezon başında erkek arkadaşı Douglas Luiz ile birlikte Aston Villa’dan Juventus’a transfer olan Lehmann, bu sezon forma giydiği 21 maçta 3 gole katkı sağladı.

Sosyal medyada büyük ilgi gördü

Lehmann, Tezenis’in "Brazilian Rose Shadow Luxe" koleksiyonunu tanıtırken çekilmiş fotoğraflarını Instagram'da paylaştı. Paylaşımı kısa sürede yarım milyondan fazla beğeni aldı ve takipçileri tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Juventus'un hücum oyuncusu gönderisinde, "Tezenis ile ilk Sevgililer Günüm" ifadelerini kullanarak işbirliğini duyurdu.

Maldivler tatilinde yeteneklerini sergiledi

Sezon ortasında Maldivler’e tatile giden Lehmann, burada futbol yeteneklerini sergileyerek takipçilerini bir kez daha etkiledi. İsviçre Milli Takımı’ndan takım arkadaşı Amira Arfaoui ile birlikte plaj voleybolu ile top sektiren Lehmann, bir videoya "Kayıp bir adada uzun yıllara dayanan dostluğu kutlamak" notunu ekledi.

Videoda, kumda otururken top sektiren ve ardından şık bir çalımla topu sürerek uzaklaşan Lehmann’ın performansı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Douglas Luiz Juventus'ta zor günler geçiriyor

Lehmann tatilin keyfini çıkarırken, partneri Douglas Luiz yoğun maç takvimi nedeniyle İtalya’da kaldı. Brezilyalı futbolcu, Thiago Motta yönetimindeki Juventus’ta ilk 11’de düzenli forma şansı bulmakta zorlanıyor. Bu sezon yalnızca iki Serie A maçında ilk 11’de başlayan Luiz, ara transfer döneminde takımdan ayrılmak istedi ancak transferi gerçekleşmedi.

Çift, 2021 yılında çıkmaya başlamış, 2022'de ayrılmıştı. Ancak Luiz, geçtiğimiz yıl ocak ayında Lehmann’a doğum günü mesajı olarak paylaştığı fotoğraflarla barıştıklarını duyurmuştu.