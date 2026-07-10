Dünya Kupası antrenman programlarını değiştiriyor... 15 antrenör kadro dışı kaldı

Şu anda ABD, Meksika ve Kanada’da devam eden Dünya Kupası’nda, beklenen sonuçların elde edilememesi nedeniyle 15 teknik direktörün milli takımlarının başına geçmekten görevden alındığı veya istifa ettiği, şiddetli bir teknik değişiklik dalgası yaşandı.

İngiliz “The Guardian” gazetesi, bu teknik direktörlerin görevlerinden ayrılmalarının perde arkasını aşağıdaki satırlarda ele aldı...

Tunus... Kısa sürede yaşanan çifte teknik çalkantı

Tunus milli takımının teknik krizi, Afrika Kupası'ndan elenmesinin ardından 14 Ocak'ta Sami Trabelsi'nin yerine Sabri Lamouchi'nin atanmasıyla başladı, ancak Lamouchi, Dünya Kupası grup aşamasının açılış maçında İsveç'e 1-5'lik ağır bir yenilginin ardından kısa sürede görevden alındı.

Maçın ardından Lemouchi şu açıklamayı yaptı: "Gururumuz var ve buna uygun bir tepki göstermeliyiz." Tunus Futbol Federasyonu ise resmi bir açıklamada şunları duyurdu: "Tunus Futbol Federasyonu, teknik direktör Sabri Lemouchi ile karşılıklı anlaşma yoluyla sözleşme ilişkisini sonlandırdığını duyurur ve kendisine gelecekteki kariyerinde başarılar diler."

16 Haziran’da göreve getirilen Fransız Hervé Renard’ın görevi ise sadece 18 gün sürdü; grup aşamasında kalesinde 12 gol yiyen “Kartaca Kartalları”nın durumunu iyileştirememesi üzerine istifasını açıkladı. Renard, Instagram hesabından şunları yazdı: "Tunus'un renklerini giymek ve bu unutulmaz deneyimi yaşamak benim için bir onurdu."

Portekiz... Roberto Martínez'in yolculuğunun sonu

İspanyol Roberto Martínez'in, İspanya'ya karşı oynanan son 16 turunda elenmesinin ardından Portekiz milli takımındaki görevinden ayrıldığı kesinleşti. Martínez, önceki Dünya Kupası'nda Fas'a karşı yaşanan başarısızlığın ardından 9 Ocak 2023'te Fernando Santos'un yerine görevi devralmıştı. Martínez, ayrılma kararını şöyle gerekçelendirdi: "Buraya Dünya Kupası'nı kazanmak amacıyla geldim ve bunu başaramadığım için görevime devam etmem mantıklı olmaz."

Güney Kore... Başkanın sert eleştirileri üzerine istifa

8 Temmuz 2024'te başlayan ikinci görev döneminde, teknik direktör Hong Myung-bo için üzücü senaryo tekrarladı; Meksika ve Güney Afrika'ya karşı alınan mağlubiyetlerin ardından acı bir şekilde turnuvadan elenmesinin ardından sert eleştiriler arasında istifasını sundu. Yazılı açıklamasında şunları söyledi: "Teknik direktörlük görevi o kadar büyük bir sorumluluk gerektirir ki, sonuçlar beklentilerin altında kaldığında herhangi bir açıklamaya gerek yoktur."

Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung ise sert bir tepki göstererek onu kamuoyu önünde azarladı ve şöyle dedi: “Liderlik pozisyonuna yetersiz bir kişi atanırsa, sonuç kaçınılmaz ve apaçık olur.”

Çek Cumhuriyeti... Kirović, “medya kampanyaları” nedeniyle istifa etti

Çek Cumhuriyeti’ni 2006’dan bu yana ilk kez play-off’ları geçerek Dünya Kupası’na katılmasını sağlamasına rağmen, Miroslav Kirović, grubu son sırada bitirmesinin ardından 29 Haziran’da karşılıklı anlaşma ile görevinden ayrıldı. Kirović, yaptığı açıklamada medyayı eleştirerek şunları söyledi: "Bir dizi yarı gerçek ve yalan üzerine kurulu, bana yönelik medya kampanyası da bu kararı almamda etkili oldu."

Çek Futbol Federasyonu Başkanı David Tronda ise Kirović’e teşekkür ederek şunları söyledi: “Bizi Dünya Kupası finallerine taşıdığı için kendisine en içten saygı ve şükranlarımı sunuyorum.”

İskoçya... Steve Clarke, açık mektupla taraftarlara veda etti

Steve Clarke, 2019’da başlayan ve İskoçya’yı üç büyük turnuvada yönettiği uzun kariyerine son verdi; Dünya Kupası’nda ilk üçte yer alamamalarının ardından istifasını sundu.

Clark, taraftarlara yazdığı açık mektupta şunları söyledi: “Bana en büyük memnuniyeti veren şey, milli takımımız ile taraftarlar arasındaki bağların ve dayanışmanın yeniden canlandığını görmek oldu.”

İskoçya Futbol Federasyonu CEO’su Ian Maxwell ise şunları ekledi: “İstifa etme kararını kendisi verdi. Ülkemizde bazı histerik yorumlar yapıldı ve bunlar kesinlikle yardımcı olmadı, ancak nihayetinde karar Steve’e aitti.”

Uruguay... Bielsa, uzun bir basın toplantısı ve derin pişmanlıkla ayrıldı

Arjantinli Marcelo Bielsa, Uruguay’ın grup aşamasından elenmesinin ardından üç yıllık sözleşmesinin sona ermesiyle görevinden ayrıldı. Bielsa, Mayıs 2023’te atandığı anda eski kadroyu kadro dışı bırakarak bir devrim yaratmıştı.

Bielsa, 100 dakika süren basın toplantısında pişmanlığını dile getirerek şöyle dedi: "Uruguay futboluna hiçbir miras bırakmadım." Bu arada, savunma oyuncusu Sebastián Cáceres, oyuncularla yapılan veda toplantısının ayrıntılarını açıklamayı reddetti ve şöyle dedi: "Ne konuşulduğunu söylemeyeceğim. Bu, başından beri olması gerektiği gibi aramızda kalmalı."

Hırvatistan... Zlatko Dalić’in altın çağının sonu

Listedeki en uzun süre görevde kalan teknik direktör Zlatko Dalić, son 32 turunda Portekiz’e 1-2 yenildikten sonra sözleşmesinin sona ermesiyle Hırvatistan milli takımının başına geçme görevinden ayrıldı.

Dalić görevinden ayrılırken şunları söyledi: “Göreve geldiğimde, başardığımız tüm bu başarıları hayal etmeye cesaret edemezdim.” Hırvatistan Futbol Federasyonu ise duygusal bir açıklamayla yanıt verdi: “Her şey için teşekkür ederiz; zaferler, başarılar, turnuvalara katılım, madalyalar, birlik, saygı ve Hırvatistan için mücadele etme konusundaki sarsılmaz bağlılığın için.”

Gana... Keros internet üzerinden istifa etti, bakan itiraz etti

Deneyimli teknik direktör Carlos Queiroz, Gana’nın 32’li turda Kolombiya’ya elenmesinin ardından görevinden ayrıldı ve sosyal medya hesaplarından şöyle yazdı: “Bu yolculuktan ayrılırken, başardıklarımızdan gurur duyuyorum.”

Ancak bu açıklama Spor Bakanı Kofi Adams’ın öfkesini çekti. Bakan, “Futbol Federasyonu’ndan herhangi bir istifa mektubu almadım… O, sosyal medya üzerinden atanmamıştı, bu yüzden sosyal medya üzerinden istifa ettiğini sanmıyorum” dedi.

Almanya... Nagelsmann, yeni bir dönemin yolunu açıyor

Julian Nagelsmann, 32'de Paraguay'a karşı yaşanan şok edici elenmenin ardından Alman Milli Takımı'ndaki görevinden ayrıldığını açıkladı ve şunları söyledi: "Benim en büyük önceliğim her zaman takımın başarısı oldu. Bu acı hayal kırıklığının ardından, milli takım yeni bir başlangıç yapma şansını hak ediyor."

Alman Futbol Federasyonu'nun sportif direktörü Rudi Völler ise Nagelsmann'ı överek, "O mükemmel bir teknik direktör ve öyle kalacak. Gelecekteki kariyerinde de başarılı olacağına inanıyorum" dedi ve Jürgen Klopp'un onun yerine geçecek en güçlü aday olduğunu ima etti.

Meksika... Javier Aguirre’nin üçüncü döneminin dramatik sonu

Teknik direktör Javier Aguirre’nin üçüncü dönemi, son 16 turunda İngiltere’ye karşı dramatik bir mağlubiyetle (2-3) sona erdi. Bu dönem, Dünya Kupası öncesinde Honduras’ta kendisine bir bira şişesinin fırlatılması sonucu kafasından kanayan bir yaralanma geçirmesine tanık olmuştu.

Yardımcısı Rafael Márquez’e bayrağı devretmeden önce Aguirre şöyle konuştu: “Herkesin memnun olması için halkıma bir galibiyetle veda etmek isterdim. Bu acı verici… Çok acı verici, ama söyleyecek pek sözüm yok. Mazeret uydurmayacağım, yenilgi yenilgidir.”

Hollanda... Koeman istifa etti ve futbolu hayatın önüne koydu

Ronald Koeman, 32'de Fas'a penaltı atışlarında yenildikten sonra Hollanda milli takımının teknik direktörlüğünden istifa etti. Bu maçta, temkinli oyun tarzı nedeniyle sert eleştirilere maruz kalmıştı.

Koeman, “Kariyerime baktığımda özel bir gurur duyuyorum. Son birkaç yıl, hayatta futboldan daha önemli şeyler olduğunu bana yeniden fark ettirdi” dedi. Hollanda Futbol Federasyonu’ndan Marian van Leuwen ise Koeman’ı överek, “Hollanda Milli Takımı için her şeyini verdi” dedi.

Ekvador... Pikacisi, taraftarlarla uyumsuzluk nedeniyle görevinden ayrıldı

Arjantinli Sebastián Picacisi, Meksika’ya karşı 0-2 yenilerek Dünya Kupası’nın 32’li turunda elendikten hemen sonra istifasını sundu. Takımı daha önce Almanya karşısında tarihi bir zafere taşımasına rağmen, taraftarların defansif oyun tarzına yönelik eleştirileri ayrılmasını hızlandırdı.

Pikacisi, “Sözleşmemiz Dünya Kupası’nın bitmesiyle sona erdi… Beni tanımayan taraftarlara gelince, sanırım onlarla tam olarak uyum sağlayamadım” dedi. Ekvador Futbol Federasyonu ise “bu süre boyunca gösterdiği bağlılık, özveri ve profesyonellik” için kendisine teşekkür etti.

Ürdün... Jamal Al-Salamy'nin macerasının sonu

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkan Yardımcısı Prens Ali bin Hüseyin, teknik direktör Jamal Al-Salamy’nin Ürdün Milli Takımı “Al-Nashami” ile olan serüveninin sona erdiğini duyurdu ve 2026 Dünya Kupası’na katılma hakkı kazanılması gibi tarihi bir başarıya ulaşılmasında gösterdiği çabaları ve katkısını takdir etti.

Prens Ali, El-Salamy ile görüşmesinin ardından “X” platformundaki resmi hesabından şunları yazdı: “Bugün sevgili kardeşim Kaptan Jamal El-Salamy ile yaptığım görüşmede, ‘Enshami’ milli takımıyla olan serüveninizin sona ermesi vesilesiyle, çabalarınız ve olağanüstü emekleriniz için, ayrıca milli takımımızın Dünya Kupası’na katılma başarısına ulaşmasında gösterdiğiniz katkı için size teşekkür ederiz.”

El-Salamy, Ürdün milli takımını Dünya Kupası finallerine taşıyan ilk teknik direktör olarak tarihe geçti, ancak bu serüven grup aşamasında üç mağlubiyetle erken sona erdi.

Güney Afrika... Hugo Broos, başarıyı elde ettikten sonra emekli oldu

74 yaşındaki Belçikalı Hugo Broos, Güney Afrika milli takımının teknik direktörlüğünden ayrılmasının ardından baş antrenörlükten emekli olduğunu açıkladı. Böylece, “Bafana Bafana”yı tarihinde ilk kez son 32 turuna taşıyarak tarihi bir başarıya imza atmasına rağmen, 2026 Dünya Kupası sırasında görevinden ayrılan 15. teknik direktör oldu.

Güney Afrika, eleme turunda Kanada’ya attığı bir golle Dünya Kupası’ndan elendi. Böylece, 74 yaş 79 gün ile eleme turlarına katılan en yaşlı teknik direktör olarak tarihe geçen Bruce’un Afrika milli takımıyla süren 5 yıllık serüveni sona erdi.