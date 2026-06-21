Dumfries: Real Madrid’in sorularına cevap vermeyeceğim

Hollanda milli takımı ve Inter Milan’ın sağ bek oyuncusu Hollandalı Denzel Dumfries, geleceği veya Real Madrid’e olası bir transferi hakkında yorum yapmayı reddetti ve şu anda tüm dikkatini 2026 Dünya Kupası’na verdiğini vurguladı.

Çeşitli haberlerde, Real Madrid'in Denzel Dumfries'in Inter Milan ile olan sözleşmesindeki tazminat maddesini uyguladığı ve oyuncunun Dünya Kupası'nın ardından resmi olarak Real Madrid'e transfer olacağı belirtildi.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, Domfris, İsveç'e karşı alınan ezici galibiyetin ardından Hollanda milli takımının en öne çıkan yıldızlarından biri oldu. Real Madrid'in gözü önünde oynadığı bu maçta, hem hücumda hem de savunmada olağanüstü bir performans sergileyerek iki golün hazırlayıcısı oldu.

Maç sırasında takımın oyun stiline ve performansına olası katkısı sorulduğunda Domfris, takım çalışmasının ve taktik planın önemine dikkat çekerek şöyle konuştu: “Boşlukları nasıl bulacağımızı biliyorduk ve bence tüm goller harikaydı. Evet, bu bizim planımızın bir sonucu.”

Domfris, milli takımın ikinci yarıda üstünlüğünü korumak için biraz geri çekildiğini açıklayarak, “Skor lehimize olduğu için boşlukları biraz daha kapattık” dedi ve ülkesinin milli takımının performansına ilişkin bu açıklamayı yaptı.

Hollandalı oyuncu, İspanyol kulübü Real Madrid hakkında sorulduğunda, kulüple ilgili herhangi bir spekülasyona girmekten kaçındı ve “Madrid ile ilgili soruya cevap vermeyeceğim” diyerek, Kraliyet Kulübü’ndeki olası geleceği hakkındaki konuşmayı sonlandırdı.

İspanyol gazete, Domfris’in şu anda tamamen Hollanda milli takımıyla Dünya Kupası’ndaki serüvenine odaklanmayı tercih ettiğini belirterek yazısını sonlandırdı.