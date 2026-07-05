Dumfries, Real Madrid’deki kariyerine Barcelona’yı kışkırtarak başladı

Hollandalı Denzel Dumfries, Real Madrid’e resmi olarak katılarak kulüpteki serüvenine başladı ve yeni sezon başlamadan önce Barcelona’yı hemen kışkırttı.

Real Madrid, bugün Pazar günü, Hollanda milli takımının 2026 Dünya Kupası'ndaki serüveninin sona ermesinin ardından Domfris ile 4 yıllık resmi bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

Hollanda milli takımı, turnuvanın 32'li turunda Fas'a penaltı atışlarında yenilerek Dünya Kupası'na veda etti.

"Marca" gazetesine göre, Dumfries, Instagram hesabındaki "Hikayeler" özelliği aracılığıyla Real Madrid'in yeni oyuncusu olarak ilk videosunu paylaştı. Videoda, hem açık hem de üstü kapalı birçok mesaj yer alırken, videoya coşkulu müzikler ve "La Décima" (Onuncu) marşı eşlik ediyor.

Videoda Domfris, loş ışıklı Santiago Bernabéu Stadyumu'nda, yeni takımının renklerini taşıyan beyaz bir ata binmiş olarak görünüyor. "Peaky Blinders" dizisinden esinlenen bir görünümle göz kamaştıran Domfris, saat 22:22'yi gösteren antika bir cep saati takıyor. (Hollanda’da 22 numaralı formayı giyiyordu, Inter Milan’da ise 2 numaraydı).

Üstelik deri eyerinde, 2025 Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Barcelona'ya attığı ünlü golün dövmesi bulunuyor; bu maçta Inter Milan, Domfris'in attığı iki golle Katalan kulübünü elemişti.

Domfries ayrıca, 5 yıl boyunca forma giydiği ve bu süre zarfında iki Serie A şampiyonluğu, üç İtalya Kupası ve üç İtalya Süper Kupası kazandığı Inter Milan’a veda etme fırsatını da değerlendirdi.

Hollandalı oyuncu şöyle konuştu: “Bu beş yıl, unutulmaz anlarla, büyük sevinçlerle ve bazı zorluklarla dolu muhteşem bir yolculuktu. Yurtdışındaki ilk macerasına atılmak için gelen genç adam, bugün bir erkek olarak, eşi ve üç çocuğuyla birlikte, minnettarlık ve değerli anılarla dolu bir kalple ayrılıyor.”