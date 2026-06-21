Dumfries: "Inter taraftarlarına selam vermek mi? Henüz zamanı değil"

İsveç’e karşı kazanılan zaferin ardından, Inter ve Hollanda Milli Takımı’nın savunma oyuncusu Denzel Dumfries, DAZN mikrofonlarına şunları söyledi: “Çok eğlendim, harika bir maç çıkardık. Takımımla gurur duyuyorum. Mutluyum.”





Dünya Kupası’nı kazanabilir misiniz?

"Evet, güçlü bir takımımız var, ancak bunu her maçta kanıtlamamız gerekiyor. Takımımızın gücüne çok inanıyoruz, ancak bizim kadar güçlü başka birçok milli takım da var. Her maçı tek tek ele alıyoruz."





Bu Dünya Kupası’nda İtalya’yı özlüyor musunuz?

"Evet, tabii ki, tabii ki. Şu anda birçok arkadaşım evde, bu zor bir durum. İtalya'yı çok seviyorum."





Inter taraftarlarına selam verdin mi?

"Ben mi? Hayır, hayır, hayır. Henüz zamanı değil."





Takım arkadaşlarından sana mesaj atan oldu mu?

"Tabii, tabii. Tebrik etmek için değil, her şey hakkında konuşmak için. Biz arkadaşız, aramızda çok konuşuruz. Dün mesela Calha ile konuştum. Yazık... Türkiye’nin (Paraguay’a karşı, ed.) kazanamamış olmasına üzüldüm. Aramızda sürekli iletişim halindeyiz."