Driessen: "Xavi, Ajax - PSV derbisinin ardından bu üç ismi not etti"

De Telegraaf için yaptığı analizde Valentijn Driessen’in vardığı sonuca göre, milli takım teknik direktörü Xavi cumartesi günü Johan Cruijff ArenA’da oynanan Ajax-PSV zirve maçının seviyesinden ürkmüş olmalı.

Driessen’in aktardığına göre Xavi, Hollanda Milli Takımı teknik direktörü olarak bir ölçüde İspanya’dan çalışacak. “Ajax ile PSV, en azından ilk karşılaşmada onu Hollanda’ya daha sık uçakla gelmesi gerektiğine ikna edemedi.”

Eleştirel futbol şefi, “İkinci yarıda pozisyonlar ve goller çıkmayınca maç son derece acıklı bir seviyeye geriledi” değerlendirmesinde bulundu. “PSV, yeni Ajax’ın yaşadığı sıkıntıyı son anda 1-2’lik devre arasını 1-3’e çevirerek daha da artırsa da iki kulüp de bundan kaçamadı.”

Driessen, Xavi’nin Ajax-PSV maçını izledikten sonra üç isim not ettiğini düşünüyor. “Ruben van Bommel, Lutsharel Geertruida ve Guus Til. Bu üç PSV’li en iyi seviyelerine çıkamadı ama şampiyonun gollerinde pay sahibi oldular.”

Özellikle Van Bommel, cumartesi günü Amsterdam’da bulunan Xavi’nin gözüne çarptı. “Van Bommel, ağır diz sakatlığından döndüğünden beri adeta bir kuyruklu yıldız gibi gelişiyor ve bu zirve maçında da sürekli tehdit yarattı.”

Driessen, PSV’nin sol kanat oyuncusunun neden olduğu gerginliğe atıfta bulunarak, “Ancak kısa sürede parlaması Xavi’nin hoşuna gitmeyecektir. Bu, onun güvenilirliğine zarar veriyor ve İspanyol teknik adam onu seçerse bunu sol kanat oyuncusunun yüzüne mutlaka vuracaktır” dedi.

Driessen, Amsterdam’daki Eredivisie zirve maçının ardından, “Elbette Van Bommel kendini savunabilir çünkü çok fazla sertliğe maruz kalıyor ama kendisinden en iyisini çıkarmak için çizgiyi aşmasına gerek yok” ifadelerini kullandı.