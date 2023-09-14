Barcelona’nın Spotify ile imzaladığı sponsorluk anlaşması Ekim ayında oynanacak Real Madrid karşılaşmasında özel bir formayla karşımıza çıkacak.

La Liga’nın son şampiyonu Barcelona’nın Ekim ayında Real Madrid ile karşı karşıya geleceği El Clasico’da Rolling Stones’un logosunun yer alacağı özel bir forma giyeceği ifade edildi. Spotify ile imzalanan sponsorluk anlaşması çerçevesinde yeni albüm tanıtımının bir parçası olacak olan Katalan ekibi, geçtiğimiz sezonki El Clasico formasında da Drake ve Rosalia’ya yer verdi.

Katalan haber kaynağı RAC1’de yer alan habere göre Barcelona’nın Real Madrid ile karşı karşıya geleceği mücadelede formada Stones’un ünlü dil ve dudak şeklindeki logosu yer alacak.

Forma satışları artacak

Barcelona ve Real Madrid Ekim ayında grubun 24. stüdyo albümü olan Hackney Diamonds'ın yayımlanmasından bir hafta sonra karşılaşacak ve dünya futbolunun gündeminde bu maç olacak.

Bu konsept kulübün Spotify ile imzaladığı forma ve stadyum sponsorluğu anlaşmasının bir parçası olarak kabul edilirken, geçen sezon da benzer bir uygulama hayata geçirilmişti. Rap şarkıcısı Drake’nin baykuş logosu Ekim ayında oynanan El Clasico’ya damgasını vururken, bir diğer şarkıcı Rosalia’nın Motomami albümü de Mart ayındaki albümde formaların önünde yer almıştı.

Rosalia’nın motifini içeren sınırlı sayıdaki formaların Barcelona’nın kulüp mağazalarında kısa sürede tükenmesi dikkat çekerken, Stones’un dil ve dudak tasarımının yer aldığı ikonik logo tasarımının da forma satışlarını hareketlendirmesi bekleniyor.