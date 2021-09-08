Dortmund'un gol makinesi Haaland çıtayı arşa çekti!

Milli arada oynadığı üç maçı da boş geçmeyen yıldız golcü, Norveç formasıyla 15 maçta attığı 12 golü yeterli bulmuyor.

2022 Dünya Kupası elemelerinde Cebelitarık’a karşı hat-trick yapan Erling Haaland, milli takımdaki gol sayısını çift hanelere taşımıştı.

Hollanda ve Letonya filelerini de birer kez sarsan Haaland, Norveç’in evinde Cebelitarık’ı 5-1 mağlup ettiği maçta üç kez gol sevinci yaşadı.

21 yaşındaki forvet maçın ardından yaptığı açıklamada, maç başına attığı gol sayısının kişisel standartlarının altında olduğunu belirtti.

Ne söyledi?

90 dakikanın bitimiyle TV2 kanalına bir röportaj veren Haaland, kendisi için belirlediği ulaşılması güç hedefi anlattı.

“Yeterince gol atamıyorum. Ortalamam maç başı bir gole yakın. Ama ben gol sayımın oynadığım maç sayısından fazla olması gerektiğini düşünüyorum.”

Haakand, 33 golle Norveç tarihinin en golcü oyuncusu olan Jorgen Juve’yi geride bırakma ihtimaliyle ilgili soruyu ise şöyle yanıtladı:

“Hangi hedefe doğru gittiğimi tahmin edebilirsiniz.”

Henüz 21 yaşında olmasına rağmen şimdiden dünyanın en iyi oyuncuları arasında gösterilen süper yetenekten takım arkadaşları da övgüyle bahsediyor.

NRK’ya konuşa Arsenalli Martin Odegaard, Haaland’ı şu sözlerle göklere çıkardı:

“Sayılar her şeyi anlatıyor. Söylenecek fazla şey yok. Bu kesinlikle inanılmaz. Ona sahip olduğumuz için şanslıyız.”

“En iyilerin arasında olduğunu söyleyebilirim. Hiç kimsenin gerisinde değil.”

Norveç’i kupaya taşıyabilir

Haaland’ın kişisel hedefleri çok daha büyük olsa da, Norveç milli takımında şimdiden yarattığı etki tartışılmaz.

Elemelerde G Grubu’nda zirveyi Hollanda ile paylaşan Norveç, 1998’den bu yana ilk kez Dünya Kupası’na katılma konusunda hayli iddialı konumda.

Bundesliga’da bu sezon üç maçta üç gol, üç asistle oynayan Haaland, gol krallığında Bayern formasıyla beş gole imza atan Robert Lewandowski’nin arkasından ikinci sırada yer alıyor.

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