Dortmund ve Napoli Ferdi Kadıoğlu’nu transfer edebilmek için Fenerbahçe’ye 25 milyon euro teklif edecek

Başkanı Ali Koç’un takımdaki son sezonununu geçirdiğini ima ettiği yıldız oyuncu için yapılacak teklifler ortaya çıktı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yeni sezonda yeni bir maceraya başlayabileceğini ifade ettiği Ferdi Kadıoğlu için sarı-lacivertli takıma yapılan teklifler ortaya çıktı. Takvim’de yer alan habere göre bu sezonki üst düzey performansıyla takımının şampiyonluk yürüyüşünde kilit rol oynayan Ferdi ile çok sayıda dev kulüp yakından ilgileniyor.

Ferdi için somut teklif yapmaya hazırlanan kulüplerin ise Fenerbahçe’den daha önce Elif Elmas ve Kim-Min Jae gibi isimleri transfer eden Napoli ve yardımcı antrenörlüğe Nuri Şahin’i getiren Dortmund olduğu öğrenildi.

EURO 2024 faktörü

Her iki kulübün de Ferdi için Fenerbahçe’nin kapısını 25 milyon euroluk bir teklifle çaldığı ancak Fenerbahçe yönetiminin beklentisinin masadaki bu tekliflerden daha yüksek olduğu belirtildi.

Habere göre yaz aylarında oynanacak EURO 2024’ü de göz önünde bulunduran Fenerbahçe yönetimi, Ferdi’nin turnuvada göstereceği performansla değerini ve piyasasını yükselteceğine inanıyor. Ferdi’nin Fenerbahçe’de yaz aylarında takımdan ayrılan Arda Güler’in aksine takımda mutlu olması ve kalmak istemesi de bu transfere ilişkin olarak sarı-lacivertli takımın elini bir hayli güçlendiriyor.