Dortmund'un yıldızı Jude Bellingham rüya beşlisini açıkladı

Daha 18 yaşında olmasına rağmen Avrupa futbolunun en gözde isimlerinden birine dönüşen Jude Bellingham, Dortmund'da sergilediği performansla devlerin radarında kalmayı sürdürüyor.

Kısa profesyonel kariyerinde çok önemli oyuncularla birlikte oynama fırsatı yakalayan Bellingham'ın hızla gelişmesinde bunun da büyük payı var.

Geçen hafta İngiltere'de düzenlenen Yılın Sporcusu ödül törenine katılan Bellingham, FootballJOE'ya bir röportaj verdi.

Ne söyledi?

Genç oyuncudan ilk olarak beş kişiden oluşan bir rüya takım kurması istendi. Kurallar basitti, bu beşliden biri Bellingham olacaktı, diğer dört oyuncuyu ise istediği şekilde seçmekte özgürdü.

Bellingham'ın ilk seçimi pek de sürpriz olmadı. İngiliz oyuncu futbol dünyasının belki de en iyi genç golcüsü olan takım arkadaşını ilk sıraya yazdı.

"Erling [Haaland] diyorum."

"O kime karşı oynadığını hiç umursamıyor. Sahaya çıkıyor ve işini yapıyor."

"Kendi gibi olmaktan çekinmiyor. Bu özelliğine hayranım."

"O bir makine ve gelecek 15 yıl boyunca böyle devam edecek, bundan şüphem yok."

Bellingham ikinci tercihini de bir diğer takım arkadaşı Marco Reus'tan yana kullandı.

"Marco'yu [Reus] seçiyorum, çünkü o kaptanım."

"Bazen Almanya'da oynayan futbolculara gereken değer verilmiyor. Ama burada yaptıklarına bakınca ne kadar iyi olduğunu anlıyorsunuz."

"Geçirdiği sakatlıklar fiziksel üstünlüğünü kaybetmesine neden oldu."

"Herkes ona saygı duyuyor, ama zorunda olduğumuz için değil. O genç, tecrübeli ayırt etmeden herkese saygıyla yaklaşıyor. Hepimizin arkasını kolluyor. Saygıyı sonuna kadar hakediyor."

Üçüncü sırada İngiltere milli takımının genç yıldızlarından Jadon Sancho vardı.

"Dortmund'a geldiğim ilk günden itibaren bana yardımcı oldu, her zaman benimle ilgilendi."

"Sahada kendine has bir tarzı var, saha dışında da tarz sahibi biri."

"Çok enerjik ve pozitif bir insan. Bu pozitif hava diğer oyunculara da yansıyor."

İlk üç seçimini birlikte oynadığı oyuncular arasından yapan Bellingham, kadrosunu bir efsaneyle tamamladı.

"[Zinedine] Zidane diyorum."

"Elbette onunla birlikte oynamadım, ama onun videolarını izlemeden duramıyorum."

"Sanırım favori orta saha oyuncum. Zidane ve Gerrard başa baş diyebilirim."

"Biraz zerafetten bahsetmek gerek. Her maç bir gol atıp, bir asist yapan oyuncular var, ama insanlar futbolun güzelliklerini unuttu. Her şey istatistiklerden ibaret değil."

"Seyir zevki açısından Zidane'dan daha iyi bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum."

Bellingham'ın rüya beşlisi

Erling Haaland

Marco Reus

Jadon Sancho

Zinedine Zidane

Jude Bellingham

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