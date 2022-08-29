Orta saha arayışlarını sürdüren Liverpool'un bir numaralı adayı, takımından ayrılmayacak.

Jürgen Klopp'un orta saha transferi yapacaklarını açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği Liverpool'a Almanya'dan kötü bir haber geldi. Bir numaralı hedef olarak Klopp'un eski takımı Dortmund'un İngiliz oyuncusu Jude Bellingham'ı belirleyen Liverpool, Alman ekibinin oyuncuyu bu yaz bırakmaya yanaşmaması nedeniyle büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Ne söylendi?

Dortmund'un sportif direktörü Sebastian Kehl, Sky90'a yaptığı açıklamada oyuncuyu takımda tutmaya devam edeceklerini belirtti:

"Şu ana kadar Bellingham için hiçbir resmi teklif almadık. Bu yaz onunla ilgilenen bir kulüp olmadı. Sezonun geri kalan bölümünde bizimle kalacağını kesinlikle garanti edebilirim. Elbette bir noktada kariyerini ilerletecek bir adım atmak istiyor ama bu çocukları birkaç yıl daha Dortmund çatısı altında tutarak, birlikte başarılar elde etmeyi hayal ediyoruz"

Dortmund ile sözleşmesi 2025 yılına dek süren Bellingham'ın uzun süreli kontratı Alman ekibinin herhangi bir baskı hissetmemesini sağlıyor. 91 kezle geçtiğimiz sezon Bundesliga'nın en fazla faulle durdurulan oyuncuu olan Bellingham, 2022'de GOAL NXGN tablosunun en üst sırasında yer alarak, kalitesini ve üst düzey potansiyelini bir kez daha ortaya koymuştu.