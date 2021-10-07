Dortmund, Haaland için Puma'yı devreye soktu

Borussia Dortmund, Norveçli yıldızı takımda tutabilmek için sponsor desteğine başvurdu.

Erling Haaland’ı gelecek yaz kaybetmek istemeyen Dortmund, genç yıldızı kulüp tarihinin en pahalı oyuncusu yapmaya hazırlanıyor.

Haaland’ın Alman ekibiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor, ancak bu sözleşmede 2022’de devreye girecek 75 milyon euro’luk bir serbest kalma maddesi bulunuyor.

Haaland’ın Avrupa’nın en gözde transfer hedeflerinden biri olduğu göz önüne alınırsa, serbest kalma maddesindeki miktar oyuncunun gerçek değerinin hayli altında.

Nike ile anlaşması bitiyor

Bild’in haberine göre; Dortmund’un Haaland’ı ikna planında kulübün sponsoru ve hissedarı Puma da önemli rol oynayacak.

Haaland’ın Nike ile olan kontratı Ocak 2022’de sona eriyor. Puma’nın katkısı da bu noktada devreye girecek. Puma, Haaland’da bir sponsorluk anlaşması imzalayarak oyuncunun Dortmund’la olan bağlarını güçlendirme niyetinde.

Dortmund’da %5 hisseye sahip olan Puma, Haaland’ın menajeri Mino Raiola ve babası Alf Inge ile görüşmelere şimdiden başladı. Puma, Haaland’a yıllık 5 milyon euro’dan beş senelik anlaşma teklif etti.

Öte yandan Dortmund da Haaland için kesenin ağzını açmaya hazır. Şu anda kulüpten yıllık 8 milyon euro kazanan golcünün maaşı, yeni sözleşmeyi kabul etmesi halinde 15 milyon euro’ya yükselecek.

Real Madrid çifte yıldız peşinde

İspanyol AS gazetesi ise, Real Madrid’in gelecek yaz hem Kylian Mbappe’yi, hem de Erling Haaland’ı kadrosuna katma planı yaptığını yazdı.

Mbappe’yi sezon sonunda bedelsiz şekilde transfer etmeyi planlayan Madrid ekibi, Haaland’a da imza attırarak yeni bir Los Galacticos projesini hayata geçirmek istiyor.

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