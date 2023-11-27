Dortmund Fenerbahçe’nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu’nu transfer etmek isterken, Fenerbahçe 30 milyon euro talep ediyor

Oyun kurabilen bir kenar oyuncusu arayan Dortmund, Fenerbahçe’nin milli oyuncusunun durumunu yakından takip ediyor.

Son yıllarda yaptığı oyuncu satışlarıyla dikkat çeken ve yaz transfer döneminde genç yeteneği Arda Güler’i Real Madrid’e yolcu eden Fenerbahçe’de taraftarların sevgilisi olan bir diğer yıldız Ferdi Kadıoğlu da yuvadan uçabilir. Alman basınından Bild’de yer alan habere göre oyun kurucu bir kenar oyuncusu arayan Dortmund, milli oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

Fenerbahçe 30 milyon euro talep ediyor

Habere göre Fenerbahçe’nin Ferdi için talep ettiği 30 milyon euro bu transferin önündeki en büyük engel ve Dortmund’un bu bedeli Ocak ayında karşılaması oldukça zor görünüyor. Buna rağmen Belçikalı sağ bek oyuncusu Thomas Meunier’in takımdan ayrılması halinde bu oyuncunun yüksek maaşından kurtulacak olan Dortmund Ocak ayında Fenerbahçe’nin kapısını çalabilir.

Ferdi her iki kanatta da bek ve açık pozisyonlarında oynayabilmesiyle Alman ekibi için ideal bir oyuncu gibi görünürken, Fenerbahçe’nin de yıldız oyuncuyu Ocak ayında bırakması oldukça zor. Bu sezon İsmail Kartal’ın vazgeçilmezlerinden biri olmayı başaran 24 yaşındaki Ferdi, geçen sezon 48 kez giydiği Fenerbahçe formasıyla bu sezon 18 resmi maça çıktı.