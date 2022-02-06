Bundesliga'nın Bayern Münih'i durdurma planı play off sistemi

İspanya'da yayımlanan Futbol Aleman programı Bundesliga'ya ilişkin olarak Alman basınından Bild'e dayandırdığı oldukça tartışılacak bir iddiada bulundu.

Habere göre dokuz sezondur Bayern Münih'in şampiyonluğuyla noktalanan lige olan ilginin düşmesi üzerine harekete geçen federasyon yönetimi, Bundesliga'ya play off sistemini getirmeye hazırlanıyor.

Ne söylendi?

Dortmund'un dokuz puan önünde yer alan ve üst üste 10. şampiyonluğuna koşan Bayern Münih'in bu üstünlüğünün lige olan ilgiyi azalttığını düşünen yetkililer bu fikri değerlendirmeye alırken, fikrin Bundesliga'nın yeni patronu Donata Hopfen'den çıktığı belirtildi.

Daha rekabetçi bir lig isteyen Hopfen, daha önceki açıklamalarında bazı değişimlerin sinyalini vermişti:

"Sabit veya sonsuz olan hiçbir şey yok. Rekabet ortamını yeniden sağlamak için play off modelini getirmemiz gerekirse bunu değerlendirebiliriz"

Avrupa'nın büyük ligleri incelendiğinde sadece Belçika'da geçerli olan play off sistemi 2011-2012 sezonunda Süper Lig'de de denenmişti.

Büyük bir heyecana sahne olan organizasyonun sonunda Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın katılımıyla Süper Final oynanmış, mutlu sona ulaşan taraf sarı-kırmızılılar olmuştu.

Daha fazla okuma