Dördüncü transfer... Real Madrid bu transferi tamamlamak için ne kadar ödedi?

Pazar akşamı basında yer alan haberlerde, İspanyol milli sol bek Marc Cucurella'nın Chelsea'den Real Madrid'e transfer bedeli açıklandı.

Transfer konusunda uzman İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, "X" platformundaki resmi hesabından, "Anlaşmanın bedeli 60 milyon avroya ulaştı; bunun 55 milyon avrosu garantili ücret, 5 milyon avrosu ise ek ödemeler olarak dağıtıldı" dedi ve her iki kulüpten de yakında resmi bir açıklama yapılacağını belirtti.

Kokorela, Ocak 2023'te Brighton'dan 63 milyon sterlin karşılığında Chelsea'ye katılmıştı. Takımın son sezonlarda yaşadığı dalgalanmalara rağmen Blues formasıyla iyi performanslar sergiledi. Dengeli savunma ve hücum yetenekleri ile Premier Lig'in en öne çıkan sol beklerinden biri olarak kabul ediliyor. Ayrıca, şu anda 2026 Dünya Kupası'nda forma giydiği İspanya milli takımındaki uluslararası tecrübesi de dikkat çekiyor.

Bu sürpriz transfer, Real Madrid'in teknik direktörlüğüne geri dönen José Mourinho'nun liderlik ettiği iddialı projenin bir parçası. Portekizli teknik direktör, takımı kapsamlı bir şekilde yeniden yapılandırmaya çalışıyor.

Kokorela, İbrahima Konaté, Denzel Dumfries ve Bernardo Silva'nın ardından Real Madrid'in yaz transfer döneminde yaptığı dördüncü transfer oldu. Bu, Mourinho'nun Avrupa'daki hakimiyetini geri kazanabilecek bir takım kurma konusundaki ciddiyetinin açık bir göstergesi.