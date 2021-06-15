Doping cezası indirilen Andre Onana’yı Arsenal istiyor

Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Ajax’ın Kamerunlu kalecisi Andre Onana ile ilgileniyor.

Şubat ayında doping nedeniyle bir yıl sahalardan men edilen Onana’nın cezası, CAS’a yapılan başvurunun olumlu sonuç vermesiyle dokuz aya inmişti.

Onana’dan alınan örnekte Furosemid maddesine rastlanmıştı. 25 yaşındaki kaleci savunmasında, bu maddenin eşine reteçe edilen bir ilaçta bulunduğunu ve maddeyi yanlışlıkla vücuduna aldığını iddia etmişti.

Ceza süresince Onana’nın takımı Ajax ile antrenman yapmasına izin verilmiyor. Kamerunlu oyuncu, çalışmalarını bireysel antrenörler eşliğinde takımdan ayrı sürdürüyor.

İndirim Arsenal'ı harekete geçirdi

Cezanın dokuz aya düşmesi yetenekli kalecinin Kasım ayında sahalara dönebileceği anlamına geliyor. Bu da Arsenal’ın Onana’yı transfer listesine almasını sağladı.

Onana’nın Ajax’la olan sözleşmesi 2022’de sona erecek. Ajax, yeni sözleşme imzalamaya yanaşmadığı takdirde, gelecek yıl bedelsiz olarak kaybetmemek adına Onana’yı satmayı düşünüyor.

Arsenal’da teknik sorumlu Edu ve menajer Mikel Arteta’nın Onana’yı oldukça beğendiği ifade ediliyor. İngiliz kulübü oyuncunun temsilcileriyle görüşme gerçekleştirdi, ancak henüz Ajax’a resmi bir teklif yapmadı.

Arsenal’da birinci kaleci pozisyonundaki Bernd Leno’nun takımdan ayrılması gündemde. Almanya’nın Euro 2020 kadrosunda yer alan Leno, geleceğine turnuva bittikten sonra karar verecek.

Başka talipler de var

Fakat Arsenal’ın transferde elini çabuk tutması gerekebilir. Zira Onana ile geçen sezon Premier Lig’i ilk sekizde bitiren bir takımın daha ilgilendiği belirtiliyor. Oyuncuya ayrıca Fransa’dan da talipler var.

Onana, cezanın biteceği tarihten iki ay önce takımla çalışmalara başlayabilecek. 3 Kasım’dan itibaren ise resmi maç kadrosunda yer alabilecek.

Andre Onana'nın kariyeri

Futbola Samuel Eto'o'nun Kamerun'da kurduğu akademide başlayan Onana, 2011'de Barcelona altyapısına katıldı.

U16'dan U19'a kadar farklı kategorilerde Barcelona forması giyen Onana, 2015'te Hollanda'nın köklü kulübü Ajax'a transfer oldu.

2016/17 sezonunda Ajax'ta kaleyi devralan Onana, Amsterdam ekibiyle toplam 204 maça çıktı.

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