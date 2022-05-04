Süper Lig'de bu hafta sonu konuk edeceği Fenerbahçe'yi yenerek Valerien Ismael döneminde ilk kez üst üste iki maçlık galibiyet serisi elde etmeyi planlayan Beşiktaş'ta moraller Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida'dan gelen haberle bozuldu.

Sakatlığı da bulunan tecrübeli futbolcu babasının rahatsızlığı nedeniyle ülkesi Hırvatistan'a gitti.

Kulüpten yapılan açıklamada Vida'nın babasının açık kalp ameliyatı olacağı belirtilirken, ülkesiyle Dünya Kupası finali de oynayan 32 yaşındaki oyuncunun bu operasyon sırasında babasının yanında olabilmek için ülkesine uçtuğu kaydedildi.

Cuma günü gerçekleştirilecek ameliyatta babasıyla olacak olan Vida, pazar günü Türkiye'ye dönecek ve derbiyi Vodafone Park tribünlerinde takip edecek.

Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor

Dinamo Kiev'den Beşiktaş'a 2017-2018 sezonunun devre arasında transfer olan Vida, Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon Sergen Yalçın yönetiminde elde ettiği şampiyonlukta sezon boyunca 34 lig maçında yer alırken, beş gol atmıştı.

Aynı sezon kazanılan Türkiye Kupası'nda da önemli rol oynayan Vida, Beşiktaş formasıyla Türkiye'de kazanılacak tüm kupaları kazanmıştı.

Beşiktaş ile sezon sonunda bitecek olan kontratını henüz yenilemeyen Vida'nın önümüzdeki günlerde Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek, geleceğini masaya yatırması bekleniyor. Ülkesi için 2022 Dünya Kupası'nda da forma giyecek olan Vida 2018 Dünya Kupası'nı finalinde 90 dakika sahada kalsa da kupayı Fransa'nın kazanmasının önüne geçememişti.

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