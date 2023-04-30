Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Vodafone Park'ta Galatasaray'ı konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftası büyük bir derbiye sahne oluyor... Beşiktaş, bu akşam saat 19.00'da Galatasaray'ı konuk ediyor.

Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Derbi mücadelesini hakem Ali Şansalan yönetecek.

Beşiktaş - Galatasaray derbi maçının muhtemel 11'leri

Şampiyonluk yolundaki kritik maçta iki takımda da önemli eksik bulunmuyor. İki ekibin muhtemel 11'leri şu şekilde:

Beşiktaş: Mert, Rosier, Saiss, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Salih, Redmond, Cenk, Aboubakar.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi.

Derbide öne çıkan istatistikler neler?

Derbi mücadelesi öncesinde Opta'nın hazırladığı dikkat çeken istatistikler şu şekilde:

Beşiktaş ile Galatasaray, Süper Lig'de 130'uncu kez karşı karşıya gelecek. Bugüne kadarki maçlarda alınan galibiyet sayılarında sarı-kırmızılıların 48-38'lik üstünlüğü bulunuyor (43B).

Süper Lig tarihinde maçları Beşiktaş ile Galatasaray'dan (294) daha fazla gole sahne olan tek eşleşme Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında (308). Galatasaray, aynı zamanda lig tarihinde Beşiktaş ağlarını en fazla havalandıran takım konumunda (158).

Galatasaray'ı ağırladığı son yedi Süper Lig maçını kaybetmeyen Beşiktaş (6G 1B), daha uzun bir seriyi sadece Nisan 1997-Eylül 2004 arasındaki dokuz karşılaşmalık süreçte yakaladı.

Beşiktaş ile oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan Galatasaray, daha uzun bir seriyi en son Ocak 2013-Mayıs 2015 arasında yaşadı (5G).

Bu sezon Süper Lig'de en fazla maçta açılış golünü atan takım olan Galatasaray (19), aynı zamanda 1-0 öne geçtiği karşılaşmalarda en fazla galibiyet alan ekip konumunda (16G 2B 1M). Beşiktaş ise evinde ilk golü attığı lig maçlarının tamamını kazanan tek taraf (9G).

Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk yarılarında en fazla gol atan iki takım bu maçta karşı karşıya gelecek: Beşiktaş (31) & Galatasaray (30). Galatasaray aynı zamanda şu ana kadar ikinci yarılarda en az gol yiyen ekip konumunda (9).

Beşiktaş'ın Süper Lig'deki son 10 golünün yedisinde payı bulunan Nathan Redmond (4 gol & 3 asist), en üst lig kariyerinde ilk kez 5+ gol ve asist kaydettiği bir sezon geçiriyor (5 gol & 5 asist).

Bu sezon Süper Lig'de 20 golde payı bulunan Mauro Icardi (13 gol & 7 asist), Galatasaray formasıyla Bafetimbi Gomis'ten (34; 2017/18) bu yana bu sayıya ulaşan ilk isim oldu.

Şenol Güneş'in Süper Lig'de 8+ kez karşılaştığı teknik direktörler arasında Okan Buruk'tan (%75; 6/8) daha yüksek galibiyet oranına sahip olduğu tek meslektaşı Ümit Kayıhan (%88; 7/8). Buruk'un ise en üst lig kariyerinde en fazla mağlup olduğu çalıştırıcı Şenol Güneş (1G 1B 6M).

Beşiktaş'a rakip olduğu son üç Süper Lig maçının ikisini kazanan Okan Buruk (1M), daha önceki 10 karşılaşmadan galibiyet çıkaramamıştı (3B 7M). Buruk'un en üst lig kariyerinde Beşiktaş'tan (8) daha fazla mağlup olduğu tek takım şu an çalıştırdığı Galatasaray (9).

Kimler sarı kart cezası sınırında?

Dev derbi öncesinde Beşiktaş'ta Cenk Tosun, Galatasaray'da ise Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sacha Boey ve Sergio Oliveira sarı kart sınırında olan futbolcular.