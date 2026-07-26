Portekiz ekibi Benfica'dan 50 milyon euro karşılığında transfer olmasının üzerinden yalnızca bir yıl geçmesine rağmen 23 yaşındaki sol bek Álvaro Carreras, Real Madrid'de belirsiz bir gelecekle karşı karşıya. İngiliz kulübü Chelsea'nin oyuncuyu kadrosuna katma yönündeki ilgisi ise giderek artıyor.

İspanyol gazetesi Mundo Deportivo, kraliyet kulübünün yeni transferlere yer açma planı çerçevesinde İspanyol oyuncudan vazgeçmeyi değerlendirdiğini yazdı. Bu durum özellikle takım kadrosunun 25 oyuncuyla tamamlanmasının ardından gündeme geldi. Bu arada Alman ekibi Leipzig'den Fildişi Sahilli Yan Diamandi'nin transferi için görüşmeler sürüyor; Rodri ile anlaşma fikri de terk edilmiş değil.

İlk on birden yedek kulübesine

Carreras'ın eski teknik direktör Xabi Alonso yönetimindeki uyum süreci son derece sorunsuz olmuştu. Alonso'nun takımın başında bulunduğu dönem boyunca geçen ocak ayının başına kadar ilk on birde yer bulmuştu. Ancak Alonso'nun yerine Álvaro Arbeloa'nın gelmesi işleri daha da karmaşık hale getirdi; öyle ki oyuncu sezonu Fran García'nın gerisinde yedek kulübesinde tamamladı.

Sözleşmesi haziran 2031'e kadar uzanan oyuncu için içinde bulunulan sezon da daha parlak görünmüyor. Özellikle Dünya Kupası şampiyonu Marc Cucurella'nın takıma katılmasının ardından, kendisini neredeyse kalıcı olarak yedek kulübesine mahkûm bir konumda bulacak.

Tüm taraflar için kârlı bir transfer

Bu bağlamda, teknik direktör Xabi Alonso yönetimindeki Chelsea, Carreras'ı kadrosuna katma konusunda tekrar tekrar ilgi gösterdi. Bu hamle tüm taraflar için kârlı olabilir. Bir yandan İngiliz kulübü, Cucurella'nın Madrid'e transfer olmasının ardından bıraktığı boşluğu dolduracak; diğer yandan İspanyol oyuncu, İspanya başkentinde bulamadığı süreyi elde edecek.

Ayrıca transfer, Real Madrid'in Cucurella'yı Chelsea'den kadrosuna katmak için ödediği 55 milyon euroluk toplam maliyetin, buna ek olarak 5 milyon euroluk bonusların düşürülmesine katkı sağlayabilir.

Teknik direktör José Mourinho'nun kraliyet takımının kadrosunu yeniden yapılandırma ve teknik hedeflerine cevap verecek yeni isimlerle güçlendirme çabası sürerken, önümüzdeki haftalar transferin kaderini belirleyecek kritik görüşmelere sahne olacak.