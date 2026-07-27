Paris Saint-Germain, son anlarda Real Madrid'e transfer olan Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Yan Diomande'nin kaybını telafi etmek amacıyla, önümüzdeki birkaç gün içinde Barcelona forveti İspanyol Ferran Torres'in transferini tamamlamak için çabalarını yoğunlaştırdı. Paris ekibi, oyuncunun ortam değiştirme isteğinden yararlanarak transferi bitirme konusunda büyük bir güven içinde.

Katalan "Sport" gazetesi, Paris ekibinin, kendisiyle prensipte anlaşmaya varılan Monaco kanat oyuncusu Akliouche'un yanı sıra Torres'i, yaz transfer döneminin sonu gelmeden hücum hattını tamamlamak için iki ana hedef olarak gördüğünü belirtti; özellikle Kolo Muani'nin beklenen Juventus ayrılığı ve Barcola'nın Liverpool'a gidişinin ardından.

Paris Saint-Germain'in ilk planı, en öncelikli hedef olarak Diomande'yi kadroya katmak üzerine kuruluydu. Ancak Real Madrid'in sürpriz girişi onları rekabetin dışına itti; zira oyuncuyla anlaşmaları vardı, fakat Leipzig'in 100 milyon avroyu aşan mali taleplerini karşılamayı reddettiler. Buna karşılık Kraliyet ekibi 120 milyon avro ödemeyi kabul etti. Bu durum, Paris yönetimini daha fazla gecikmeyi önlemek için diğer dosyalarda müzakerelerin hızını artırmaya yöneltti.

Para hazır

Paris Saint-Germain, Gonçalo Ramos'un Milan'a satışını tamamlar tamamlamaz Torres ile iletişime geçti. Teknik direktör Luis Enrique, oyuncuyu net santrfor pozisyonu için bir seçenek olarak kadroya katmak istiyor; özellikle 26 yaşındaki oyuncunun, bir yıl sonra sona erecek sözleşmesini uzatma konusundaki tereddüdü arasında Barcelona'dan ayrılma kapısını aralamasının ardından.

Kolo Muani'nin ayrılığı, Torres transferinin tamamlanmasında belirleyici bir etken sayılıyor. Paris Saint-Germain ile Juventus birkaç haftadır transfer üzerine müzakere ediyor ve tüm işaretler 40 milyon avro değerinde bir prensip anlaşmasına işaret ediyor. Bu rakam, Paris ekibinin İspanyol yıldızı kadroya katmak için harcamayı planladığı miktarın aynısı.

Paris Saint-Germain, mali kaynaklarını büyük bir titizlikle yönetiyor ve finansal fair play kurallarına uymak amacıyla tüm transferlerini oyuncu satışlarıyla finanse etmeyi planlıyor. Paris ekibinin karşılığında Liverpool'dan 170 milyon avro istediği Barcola'nın ayrılışı, kulübün Akliouche'u Monaco'dan kadroya katmasının yanı sıra üst düzey bir stoper transfer etmesini de mümkün kılacak.

Enrique kozu

Paris Saint-Germain, Torres'e 4 yıllık bir sözleşme ve Barcelona'daki mevcut maaşından daha yüksek bir ücret içeren cazip bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Katalan kulübü ise oyuncuyu elde tutmak istiyor, ancak sözleşme yenileme ve uzatma işlemi önümüzdeki eylül ayına ertelenecek ve sunulacak rakamlar Paris teklifinden daha düşük olacak.

Sonuçta karar oyuncunun kendisine ait, ancak Paris Saint-Germain bu savaşı kazanma gücüne güveniyor; özellikle Torres'in ortam değiştirme konusunda net bir istek göstermesi göz önüne alındığında. Ayrıca Luis Enrique'nin Paris ekibinin teknik direktörü olması ve sözleşmesinin uzun bir süre için uzatılması, İspanyol teknik direktörün vatandaşıyla arasındaki iyi ilişki ışığında, oyuncuya ve menajerlerine bu adımı atmak için ikna edici sebepler sundu.