Alman futbolunun efsane ismi geçtiğimiz yıl bisiklet kazasında hayatını kaybeden oğlu Emilio'nun yakın bir arkadaşıyla görüntülendi.

Bayer Leverkusen ve Bayern Münih formalarıyla Alman futbolunun bir dönemine damga vuran ve Chelsea ile Premier Lig'de de boy gösteren efsane futbolcu Michael Ballack 5 Ağustos 2021'de Portekiz'de yaşanan bir bisiklet kazasında trajik şekilde hayatını kaybeden oğlu Emilio'nun 21 yaşındaki model arkadaşı Sophia Schneiderhan ile birlikte görüntülendi.

Alman basınından Bild'de yer alan habere göre Emilio'nun ölümünün ardından yakınlaşan çift, halk arasında öpüşürken görüntülendi ve mutlu bir birliktelik yaşıyor. İkilinin arkadaşları Bild'e yaptıkları açıklamada çiftin aralarındaki 24 yaşı sorun etmediğini vurgularken, her iki isim de birlikteliklerine dair bir açıklama yapmaktan en azından bu aşamada kaçındı.

Trajik ölüm

Ballack'ın geçtiğimiz yaz hayatını kaybeden oğlu Emilio, ailenin Portekiz'deki tatil evinde yapılan bir barbekü partisinin ardından bisikletiyle çıktığı yolculukta dört tekerlekli bir motosikletin altında kalmıştı. İtfaiyeciler tarafından enkazdan kurtarılan Emilio, sağlık görevlilerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülememişti.

Bayer Leverkusen'in Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan kadrosunun en değerli ismi olan Ballack, kariyeri boyunca üç kez Bundesliga şampiyonluğu yaşarken, Chelsea ile 2009-2010 sezonunda Premier Lig zaferi de yaşamıştı. 2002 Dünya Kupası'nda final oynayan Almanya Milli Takımı'nın da önemli isimleri arasında yer alan Ballack, Şampiyonlar Ligi'nde iki kez final oynamasına rağmen kupayı kaldıramamıştı.

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