Dinamo Kiev'i iki golle geçen Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde son 16 turunda

Dinamo Kiev karşısında Arda Güler ve Willian Arao'nun golleriyle kazanan sarı-lacivertliler, grubunu ilk sırada tamamladı.

Süper Lig'de doludizgin ilerleyen ve maç eksiğine rağmen zirvede yer alan Fenerbahçe, Avrupa'daki macerası için son derece kritik olan karşılaşmada Krakow'da konuk olduğu Dinamo Kiev'i 2-0 yendi.

Bu skorla grubunu zirvede tamamlayan Jorge Jesus'un öğrencileri böylece son 32 turunu maç yapmadan geçme hakkını elde etti. Avrupa'da son 16'ya kalan sarı-lacivertli takımda gecenin yıldızı ise annesini çok seven Arda Güler'di!

Temsilcimizin baştan sona üstün oynadığı karşılaşmada gol perdesi 23. dakikada açıldı. Crespo'nun havadan gönderdiği derin topta Dinamo Kiev kalecisi ve savunması anlaşmazlık yaşayınca topu bir anda önünde bulan Arda, gelişine yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0.

Gecenin yıldızı Arda Güler

Bu golün ardından 45+2'de bir kez daha sahne alan Arda, bu defa gol pasını verdi ve genç futbolcunun kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Arao farkı ikiye çıkardı: 2-0.

İkinci yarıya da iyi başlayan Fenerbahçe 60. dakikada üçüncü gole çok yaklaştı. Arao'nun savunma arkasına attığı pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Valencia'nın şutu Buschan'a takıldı.

Her geçen dakika baskısını arttıran Fenerbahçe, 68'de Zabarnyi'nin Ferdi'ye yaptığı müdahale sonrasında gördüğü ikinci sarı kartla iyice rahatladı. Son bölümde Rennes'in yediği golle tempo düşerken, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan Fenerbahçe grubu ilk sırada tamamladı.