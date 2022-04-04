Robert Lewandowski ile Bayern Münih arasında bir süredir yeni sözleşme gerginliği yaşanıyor. Polonyalı santrafor golleriyle rekor üstüne rekor kırmaya devam etse de, kulüpteki geleceğiyle ilgili belirsizlik giderek artıyor.

33 yaşındaki oyuncunun Bayern Münih'le olan sözleşmesi 2023'te sona erecek. Çeşitli kaynaklarda yer alan bilgiye göre; Alman devinin Lewandowski'ye teklif ettiği yeni kontratın süresi sadece bir yıl.

Lewandowski'nin bu nedenle mutsuz olduğu ve ayrılmayı düşündüğü belirtiliyor. Sport gazetesi ise, yıldız oyuncunun Barcelona ile el sıkıştığını iddia etti.

Hamann ne söyledi?

1993-98 yılları arasında Bayern formasını giyen Hamann, yönetimin Lewandowski'yi takımda tutmak için her yolu denemesi gerektiğini söyledi.

"Dürüst olmak gerekirse, Erling Haland dışında bir seçenek göremiyorum."

"Ama Bayern her halükarda geriye gidecek, çünkü Haaland şu anda Lewandowski'nin seviyesinde değil."

"En önemli soru şu; Lewandowski'nin sözleşmesini bir yıl mı uzatmak isteyecekler, yoksa iki yıllık kontrat mı teklif edecekler? Her şey Lewandowski ve temsilcileriyle yapılacak pazarlıklara bağlı."

Hamann, Lewandowski'nin ayrılması durumunda Bayern'in Haaland'a yönelmekten başka seçeneği olmadığını düşünüyor.

"Lewandowski giderse, Haaland dışında onun yerine geçmeye uygun bir forvet göremiyorum."

Haaland'ın sözleşmesindeki 75 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bu yaz devreye girecek. Bu yaz Dortmund'dan ayrılması beklenen Norveçli golcü için talipler arasında şu ana kadar Real Madrid ve Manchester City öne çıkıyor.

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İki golcünün karnesi

Ballon d'Or'u kılpayı Lionel Messi'ye kaptıran Lewandowski bu sezon da formundan hiçbir şey kaybetmedi. 33 yaşındaki forvet Bayern formasıyla çıktığı 38 maçta 45 gol atarken, Bundesliga'da 31 kez fileleri havalandırdı.

21 yaşındaki Haaland sakatlık sorunları nedeniyle bu sezon epey maç kaçırsa da, sahada olduğu anlarda gollerini sıralamaya devam etti. Dortmund adına 24 maçta 23 gol kaydeden Haaland, Bundesliga'da ise 18 maçta 16 gol attı.