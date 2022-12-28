Atletico patronu Diego Simeone, takımdan ayrılması beklenen Joao Felix'in hâlâ anahtar bir oyuncu olduğunu söyledi.

NE OLDU? Atletico Madrid CEO'su Gil Marin, Joao Felix'in ocak ayında kulüpten ayrılabileceğini söyledi ve teknik direktör Simeone ile ilişkilerinde bir kopukluk olduğunu ima etti. Simeone ise durumla ilgili görüşünü sundu ve Portekizli oyuncunun takımı için hâlâ anahtar bir rolde olabileceği konusunda ısrar etti.

NE SÖYLENDİ? Gazetecilere konuyla ilgili konuşan Simeone, şunları söyledi: "Benim için önemli olan takım ve o da takım için önemli. Bize Dünya Kupası'nda gördüklerimizi gösterirse çok önemli olacak. Yeteneğe sahip bir oyuncu ve takımın onun niteliklerine ihtiyacı var. Kulübe geldiğimden bu yana insanlar arasındaki bazı farklılıkların üzerinde hiç durmadım. Elbette her konuda anlaşamıyoruz. Ancak ben şu ana kadar kulüp için en iyisini aradım. Gerek ben gerekse futbolcular, maksimumunu veriyor."

DAHA BÜYÜK RESİM: Felix, Atletico'ya transfer olduğundan bu yana 120 milyon Euro'luk yüksek fiyat etiketini tutturmak için mücadele etti ve şimdi takımdan ayrılması şaşırtıcı olmaz. Atletico, satış için istekli görünüyor ve ocak ayında oyuncunun ilgi görmesi bekleniyor. Chelsea, Felix'i kiralık olarak transfer etmek için yarışa girdi.

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FELIX'İ NE BEKLİYOR? Forvet, perşembe günü La Liga'da Elche karşısında Atletico forması ile mücadeleye geri dönecek.