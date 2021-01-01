Diego Lugano: Lionel Messi, Uruguaylı olsaydı Dünya Kupası'nda iki kupa kazanırdık

Eski Fenerbahçeli yıldız Diego Lugano, Arjantin'in 10 numarası Lionel Messi'nin Uruguay'ın kaderini değiştirebileceğini düşünüyor.

Eski Uruguaylı yıldız Diego Lugano, Arjantin'in 10 numarasını övgü dolu sözlerle anıyor.

2003 yılında ilk milli takım maçına çıkan Diego Lugano, Uruguay ile 95 karşılaşmada görev aldı. Oscar Tabarez liderliğindeki ekip turnuvalarda önemli galibiyetler alsa da Dünya Kupası'nda zafere ulaşamadı.

2010-11 sezonunda Uruguay ile Copa America şampiyonluğu yaşayan Fenerbahçe'nin eski savunmacısının gözü ise Arjantin'in 10 numarasında.

Diego Lugano ne söyledi?

Diego Lugano, Tea y DeporTEA öğrencileriyle yaptığı söyleşide Lionel Messi'nin Uruguay'a iki kupa kazandırabileceğinden bahsetti.

"Messi, Uruguaylı olsaydı 2010 Dünya Kupası'nı biz kazanırdık, 2014 Dünya Kupası'nı da biz kazanırdık."

Eski Fenerbahçeli yıldız, 12 büyük kulübün bir araya gelerek kurma girişiminde bulunduğu Avrupa Süper Ligi projesine ise katılmadığını söyledi.

"Rekabete öncelik vermeyen bir Süper Lig'in kurulmasına katılmıyorum.

Futbol, Defensa y Justicia ya da Independiende del Valle'yi şampiyon yaptı. Futbol bu. "

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Diego Lugano; Edinson Cavani, Muslera, Luis Suarez gibi yıldızlarla birlikte Uruguay'ın altın jenerasyonunun bir parçasıydı.

Uzun yıllar Uruguay kaptanlığı yapan Lugano, Fenerbahçe'de oynadığı yıllarda sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi oldu.

Türkiye yıllarında ligin en kaliteli yabancı oyuncularından biri olan Uruguaylı, Fenerbahçe'den Paris Saint-Germain'e transfer olmuştu.

Futbol kariyerini ise 2017-18 sezonunda Brezilya ekibi Sao Paulo'da noktaladı.

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