Diego Costa takımdaki hiç kimsenin sevmediği Chelsea teknik direktörünün ismini açıkladı

Eski Chelsea forveti Diego Costa, Stamford Bridge'deki eski teknik direktörü Antonio Conte hakkında sessizliğini bozarak İtalyan çalıştırıcıya yönelik sert eleştirilerde bulundu. Costa, Conte'nin yönetim tarzını "her zaman öfkeli" olarak nitelendirirken, takım içinde sevilmeyen bir figür olduğunu iddia etti.

Eski takım arkadaşı John Obi Mikel'in podcast programına katılan Diego Costa, şu an Napoli'yi çalıştıran Conte ile geçirdiği dönemi değerlendirdi.

Costa, Conte'nin kişilik özelliklerine değinerek, "O, başkalarına güvenmeyen bir insan. Her şeyi bildiğini sanıyor. Onunla antrenman yapmaktan zevk almazsınız; her zaman öfkeli, her zaman asık suratlı" ifadelerini kullandı. Brezilya asıllı İspanyol forvet, Conte'nin Chelsea'deki görev süresinin kısalığını oyuncuların kendisinden hoşlanmamasına bağladı.

Costa ve Conte ikilisi, 2016/17 sezonuna fırtına gibi başlamış, Kasım ayında sırasıyla "Ayın Oyuncusu" ve "Ayın Menajeri" ödüllerini kazanmıştı.

Ancak ikili arasındaki ilişki, Çin Süper Ligi'nden gelen teklifler ve Conte'nin o yaz Costa'ya takımdan ayrılabileceğini bir kısa mesajla (SMS) bildirmesiyle geri dönülemez bir şekilde bozuldu. Chelsea kariyeri boyunca iki Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Costa, kulüpteki ilk sezonunda 20 gol atarak PFA Yılın Takımı'na seçilmişti.

Mourinho'ya övgü

Conte'nin aksine, şu an Benfica'nın başında olan Jose Mourinho hakkında övgü dolu sözler sarf eden Costa, "Portekizli çalıştırıcı benim için birlikte çalışmaktan en çok keyif aldığım hocaydı. Size hayat verir, antrenmanlara mutlu gidersiniz," dedi.

Costa ayrıca Chelsea efsanesi Didier Drogba'yı bir "idol" olarak gördüğünü belirtti. Drogba'nın antrenmanlardaki hareketlerini, top kontrolünü ve defans oyuncularıyla mücadelesini hayranlıkla izlediğini dile getirdi.

Geleceği Belirsiz

Brezilya ekibi Gremio ile sözleşmesi bu ayın başlarında sona eren 35 yaşındaki Diego Costa, şu an herhangi bir kulüple anlaşmış değil ve serbest oyuncu statüsünde bulunuyor.