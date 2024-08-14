Napoli'nin yıldız forveti Victor Osimhen, Chelsea'ye transfer olmak istiyor.

Chelsea'nin eski futbolcuları Didier Drogba ve John Obi Mikel, Napoli'nin yıldız forveti Victor Osimhen'i Londra ekibine kazandırmak için harekete geçti. Osimhen, Napoli'den ayrılmak istediğini belirtirken, Chelsea'ye transferi için büyük bir çaba harcanıyor.

Osimhen'in geleceği, yaz transfer dönemi kapanmadan önce büyük bir merak konusu haline gelmiş durumda. Napoli'den ayrılmak isteyen golcü oyuncu, Chelsea ileanılıyor ve bu transferin gerçekleşmesi durumunda Romelu Lukaku'nun Napoli'ye gidebileceği belirtiliyor.

Chelsea, bu yaz transfer döneminde Pedro Neto, Kiernan Dewsbury-Hall, Marc Guiu ve Filip Jorgensen gibi birçok oyuncuyu kadrosuna katmış olsa da, transfer çalışmalarını sürdürme niyetinde görünüyor. Didier Drogba ve John Obi Mikel, Osimhen'i Chelsea'ye kazandırmak için devreye giren eski oyuncular arasında yer alıyor.

Mikel Ne Söyledi?

John Obi Mikel, Osimhen'in Stamford Bridge'de büyük bir başarı yakalayacağına inanırken, şunları söyledi:

"Chelsea'nin gol atacak, bitirici bir forvete ihtiyacı var. Erling Haaland gibi biri. Victor Osimhen, Chelsea'ye tam da bunu getirecek. Chelsea taraftarlarının onu kulüpte görmesini çok isterim. Ona mesajlar göndererek Chelsea'yi öncelik yapmasını sağlayacağım! Görünüşe göre kulübü seviyor ve Chelsea'ye gelmek istiyor. Büyük kulüplerin hepsi onun peşinde, ancak eğer onun imzasını atabilirsek bu kulüp için harika olur. Gol atacak birine ihtiyacımız var ve Osimhen bunu sağlayacak. Harika bir insan, harika bir oyuncu ve umarım onu kulüpte görürüz. Didier de onunla konuşuyor, kendi fikirlerini ve kulübün ne anlama geldiğini paylaşıyor. Hepimiz Victor'u kulüpte görmek istiyoruz."

Chelsea İçin Sırada Ne Var?

Osimhen'in menajeri, oyuncunun Chelsea'ye kiralık olarak katılacağına dair spekülasyonları daha önce reddetmişti, ancak yaz transfer döneminde bir ayrılığın olası olduğu görülüyor. Osimhen, geleceğinin bir an önce netleşmesini umut ederken; Napoli, yeni Serie A sezonuna Pazar günü Verona'ya karşı oynayacağı maçla başlayacak.