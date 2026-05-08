"Dick Advocaat bunu yapamaz!"

Wim Kieft, De Telegraaf gazetesindeki köşe yazısında Curaçao milli takımındaki duruma değiniyor. Fred Rutten normalde milli takım teknik direktörü olarak Dünya Kupası'na gidecek, ancak sevilen Dick Advocaat'ın geri dönüşüyle ilgili söylentiler devam ediyor.

Kieft, haftalık yazısında "bir pembe diziden" bahsediyor. "Birdenbire Advocaat'ın geri dönüşünü destekleyen çeşitli taraflar var. Bir de Rutten'in arkasında duran, ancak aynı zamanda milli takım oyuncularının Rutten ile devam etmektense Advocaat'ın geri dönmesini tercih ettiklerini itiraf eden bir federasyon başkanı var."

Eski forvet, Dünya Kupası'na bu kadar az bir süre kala Advocaat'ın arka planda kalması gerektiği görüşünde. "Rutten'e atılan bu ölümcül darbeye rağmen, Advocaat'ın Rutten'den Curaçao'nun başına geçmesi doğru olmaz. Zaten, Rutten ile bu kadar kısa bir süre çalıştıktan sonra bir oyuncu grubunun tercihlerini açıkça ortaya koyarak Rutten'in konumunu onarılamaz şekilde zayıflatması saçma.”

Kieft, Dünya Kupası'nın ABD, Kanada ve Meksika'da başlamasına birkaç hafta kala Rutten'in neden istifa etmesi gerektiğini yüksek sesle sorguluyor. ''Herkes Advocaat ile Rutten arasındaki farkı anlıyor, ancak bu durum hiç mantıklı değil.''

Advocaat bir süre önce özel nedenlerle milli takım teknik direktörlüğünden istifa etmiş, ardından Rutten görevi devralmıştı. PSV'nin de eski teknik direktörü olan Rutten, Curaçao Futbol Federasyonu tarafından tam destek görüyor. Curaçao Futbol Federasyonu Başkanı Gilbert Martina, konuyla ilgili sorulduğunda, “Fred Rutten, Dünya Kupası'nda Curaçao'yu milli takım teknik direktörü olarak temsil edecek” dedi.

Rutten, milli takım teknik direktörlüğü görevine iki hazırlık maçı yenilgisiyle başladı, bu da kendisine yönelik eleştirilerin çıkmasına neden oldu. Dünya Kupası'nda grup aşamasında Almanya, Ekvador ve Fildişi Sahili rakipler olacak.