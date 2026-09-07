Şampiyonlar Ligi'nde gerçek heyecan, Santiago Bernabeu'nun kapısından geri dönüyor. Real Madrid ile Inter Milan, içinde pek çok hesap, hırs ve anı barındıran ağır sıklet bir karşılaşmada karşı karşıya geliyor.

Beyazlı ekip, rakiplerine erken bir mesaj göndermeyi ve beklenen seviyeyi sergileyemediği iki sezonun ardından kıtasal rotasını düzeltmeyi hedefliyor. Inter ise Avrupa'nın büyükleri arasındaki yerini geri kazanma ve turnuvanın yeni versiyonunda daha ilk andan itibaren kendini kabul ettirme hırsıyla mücadeleye çıkıyor.

Real Madrid, bu kez Avrupa'daki çıkışının farklı olmasını umuyor. Özellikle de hedefinin yalnızca şampiyonluk için yarışmakla sınırlı olmayıp, aynı zamanda ilk kez lig aşamasında ilk sekiz sıradan birini elde ederek eleme turlarına götüren play-off aşamasını oynamaktan kaçınmak olduğu göz önüne alındığında.

Buna karşılık Inter Milan, iç sahada kusursuz bir başlangıç yapmayı başardıktan sonra, kıtasal düzeydeki en iyi versiyonuna geri dönme hırsını yansıtacak güçlü bir başlangıç arayışıyla İspanya'nın başkentine geliyor.

Mourinho geçmişiyle karşı karşıya

Karşılaşma, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho için özel bir anlam taşıyor. Mourinho, 2008 ile 2010 yılları arasında çalıştırdığı ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşıdığı kulübe karşı geri dönüyor; bu başarı, sonrasında ona Real Madrid'in kapılarını açan başarı olmuştu.

Mourinho, Real Madrid'deki ilk döneminde karşılaşamadığı bir rakiple kendini karşı karşıya buluyor; zira Beyazlı ekiple geçirdiği üç sezon boyunca Şampiyonlar Ligi'ndeki serüveni yarı final turunda son bulmuştu.

Portekizli teknik direktör, kıtasal kupayı kazanamadan Real Madrid'den ayrıldı. Kulüp ise ayrılışını takip eden beş yıl içinde dört Şampiyonlar Ligi kupası kazanmayı başararak turnuvanın tarihindeki en fazla şampiyonluğa sahip takım haline geldi.

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Real Madrid, bu Avrupa karşılaşmasına, sezondaki ilk yenilgisini Real Betis karşısında aldıktan sonra çıkıyor. Bu sonuç, zorlu kıtasal sınav öncesinde pek çok soru işareti yarattı.

Beyazlı ekip, ilk yarıda öne geçmek için net fırsatlar bulmuş, ancak üstünlüğünü gollere çeviremedikten sonra devre arasının ardından Endülüs ekibinin golüyle sarsıcı darbeyi yemişti.

Real Madrid maça geri dönmeye çalıştı ve rakibinin kalesine ulaşmayı başardı, ancak bir golünün iptal edilmesiyle karşılaştı; ardından Kylian Mbappe son dakikalarda bir penaltıyı kaçırınca takım maçtan puansız ayrıldı.

Dolayısıyla Inter karşılaşması, Real Madrid için hızlı bir yanıt vermek, güveni geri kazanmak ve Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerine güçlü bir mesaj göndermek adına ideal bir fırsat gibi görünüyor.

Real Madrid'in orta sahasında kriz

Mourinho, Inter karşılaşması öncesinde Real Madrid'in orta sahasında gerçek bir krizle karşı karşıya; seçeneklerini büyük ölçüde daraltan eksiklikler söz konusu. Portekizli teknik direktör, hangi çözüme başvuracağına dair net işaretler vermedi, ancak eksiklikler tercihlerine güçlü bir şekilde dayatıyor kendini.

İspanyol "Sport" gazetesinin bildirdiğine göre; Arda Güler, Bernardo Silva ve Eduardo Camavinga, geçen sezonki Şampiyonlar Ligi'nde gördükleri kırmızı kartların ardından cezalı oldukları için yer alamayacak.

Aurelien Tchouameni de takımla antrenmanlara dönmesine rağmen maç için hazır olmayacak. Thiago Pitarch de antrenmanlara döndü, ancak hazırlık dönemine katılmamış olması, Inter karşısında etkili dakikalar alma ihtimalini zorlaştırıyor.

Mourinho, orta sahadaki eksiklikleri telafi etmek için alışılmadık çözümler aramak zorunda kalacak. Masadaki seçeneklerden biri, Jude Bellingham'ı daha geride bir mevkide oynatmak; öte yandan Portekizli teknik direktör, içeride oynayan orta saha mevkisini doldurmak için Trent Alexander-Arnold'a başvurabilir.

Akademi oyuncularından yararlanma seçeneği de güçlü bir şekilde masada; Jorge Cestero ya da yeni transfer Sergio Martinez ile sahaya çıkma ihtimali bulunuyor. Genç orta saha oyuncusu, takımın galibiyetiyle sonuçlanan Juventud Torremolinos karşısındaki son Castilla maçında olumlu bir izlenim bıraktı; bu da onu Mourinho'nun bu zorlu karşılaşmada başvurabileceği acil çözümlerden biri haline getirebilir.

Eksikler listesi bununla da sınırlı değil; Rodrygo, Militao ve Asensio da mevcut seçenekler arasında olmayacak, öte yandan Andriy Lunin'in gripten muzdarip olması nedeniyle oynaması şüpheli. Ayrıca Ferland Mendy'nin Şampiyonlar Ligi'nde henüz gol atmamış olması, teknik ekibin elindeki seçeneklerin zorluğunu artırıyor.

Jose Mourinho'nun, Avrupa zirvesinde Inter Milan'ın hesaplarını altüst etmek için sürpriz bir kart hazırladığı anlaşılıyor; Brahim Diaz, Portekizli teknik direktörün Real Madrid'e hücum üçlüsünde ek çözümler sunmak adına başvurabileceği seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor.

Beyazlı ekibin orta sahasını vuran eksikliklerle birlikte Mourinho, hatlar arasında hareket edebilecek ve hücumda sayısal üstünlük yaratabilecek oyuncular arıyor; bu da Diaz'ı, çok iyi tanıdığı ve daha önce Avrupa şanına taşıdığı bir takım karşısındaki planının anahtarlarından biri haline getirebilir.

Portekizli teknik direktör, bu gizli kartın kendisine sürpriz unsuru kazandırmasını umuyor; özellikle de Inter'in iç sahadaki güçlü başlangıcının ardından karşılaşmaya büyük bir özgüvenle çıktığı düşünülürse, bu da en küçük bir ayrıntının bile Santiago Bernabeu'da beklenen zirvenin gidişatını değiştirebileceği anlamına geliyor.

Inter de kanatlarda krizden muzdarip

Diğer tarafta Inter Milan, teknik direktörü Cristian Chivu yönetiminde Serie A'da kusursuz bir başlangıç yaptıktan sonra maça son derece yüksek bir moralle çıkıyor.

Takım, ligdeki ilk üç maçını kazandı; ardından Napoli karşısında, iki gol geriye düştüğü maçı 3-2'lik değerli bir galibiyete çevirerek heyecan verici bir zafere imza attı.

Inter'in gollerini Lautaro Martinez ve Marcus Thuram kaydetti; ardından Arjantinli forvet uzatma dakikalarında ikinci golünü bularak takımına, Madrid'e zorlu yolculuk öncesinde moralini yükselten heyecanlı bir geri dönüş armağan etti.

Inter Milan da maça tam kadro çıkmıyor; kendisi de kanat mevkilerinde sorunlar yaşıyor. Djed Spence fiziksel ağrılardan muzdarip; bu da onu maça mümkün olan en iyi halde hazır olmaktan alıkoyuyor, öte yandan Federico Dimarco'nun durumu da şüpheli.

Dimarco, sol dizindeki bir sorun nedeniyle Napoli maçından çıkmak zorunda kalmıştı ve Santiago Bernabeu'da Real Madrid karşısında oynayıp oynamayacağı henüz belli değil.

Bu eksikliklere rağmen Chivu'nun, iki kanatta bazı değişiklikler yapmak zorunda kalmakla birlikte, her zamanki 3-5-2 sistemini koruması bekleniyor.

Sağ kanatta forma şansını Diouf bulabilir; öte yandan Dimarco'nun eksikliği kesinleşirse sol tarafta onun yerini doldurmak için en net seçenek Carlos Augusto gibi görünüyor.

Orta sahada Nicolo Barella ve Hakan Çalhanoğlu, Kurtis Jones'un yanında dengeyi sağlamaktan ve hatları birbirine bağlamaktan sorumlu olacak; bu da takıma Real Madrid'in baskısıyla başa çıkma ve maçın temposunu kontrol etme kabiliyeti kazandırma çabasının bir parçası.

Hücum hattında ise Inter, esas olarak Lautaro Martinez ve Marcus Thuram ikilisine güveniyor; bu ikili, Real Madrid savunması için en belirgin tehlike kaynaklarından birini temsil ediyor.

İkili, boşlukları değerlendirme ve savunma oyuncularının arkasına sarkma konusunda büyük bir kabiliyete sahip; bu da onlarla Beyazlı ekibin savunması arasındaki mücadeleyi, Avrupa zirvesinin en belirgin anahtarlarından biri haline getirecek.

Real Madrid'in muhtemel 11'i: "Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella; Valverde, Bellingham, Brahim Diaz; Diomande, Vinicius ve Mbappe."

Inter Milan'ın muhtemel 11'i: "Martinez; Diouf, Akanji, Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Barella, Çalhanoğlu, Kurtis Jones; Lautaro Martinez ve Marcus Thuram."