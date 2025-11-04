Desire Doue'ye büyük onur

Paris Saint-Germain’in genç yıldızı Désiré Doué, Tuttosport tarafından verilen 2025 Golden Boy ödülünü kazanarak dünyanın en iyi 21 yaş altı futbolcusu seçildi. 20 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu, Paul Pogba (2013), Anthony Martial (2015) ve Kylian Mbappé’nin (2017) ardından bu prestijli ödülü kazanan dördüncü Fransız futbolcu oldu.

Rennes altyapısında yetişen Doué, geçtiğimiz yaz 50 milyon euro karşılığında PSG’ye transfer olmuştu. Luis Enrique yönetiminde kısa sürede takımın kilit isimlerinden biri haline gelen genç oyuncu, sezonun ikinci yarısında sergilediği üstün performansla PSG’nin Şampiyonlar Ligi zaferinde başrol oynadı.

Inter Milan’ı 5-0 mağlup ettikleri finalde iki gol ve bir asistle yıldızlaşarak “maçın adamı” seçildi.

Birkaç hafta sonra dönecek

2025 Ballon d’Or sıralamasında 14. basamakta yer alan ve Kopa Trophy’de ikinci olan Doué, uluslararası arenada hızla tanınan bir isim haline geldi. Tuttosport’un tek kez kazanılabilen ödül kuralı nedeniyle geçen yılın sahibi Lamine Yamal bu yıl yarışamadı ve Doué, Fransız milli takımıyla (4 kez forma giydi) yükselişini ödülle taçlandırdı.

Golden Boy adayları, Football Benchmark Index verilerine göre sezon boyunca yapılan istatistiksel değerlendirmelerle belirleniyor. Ekim ayında Barcelona’dan Pau Cubarsí ve Real Madrid’den Dean Huijsen’in arkasında yer alan Doué, yılın sonuna doğru gösterdiği müthiş çıkışla zirveye yükseldi.

Genç yıldız, bu ay başında FC Lorient maçında sağ uyluk kasından sakatlanarak bir süre sahalardan uzak kalmıştı. PSG teknik ekibi, oyuncunun birkaç hafta içinde sahalara dönmesini bekliyor.