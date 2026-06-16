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Deschamps, Senegal maçı öncesinde Enrique’yi taklit ediyor

Fransa - Senegal
Fransa
Senegal
Dünya Kupası
D. Deschamps
Luis Enrique
Paris Saint-Germain
Fransa
Senegal
ABD
İspanya

Fransa, Teranga Aslanları karşısında yolculuğuna başlıyor… Deschamps ise yeni bir yöntemle hazırlanıyor

Fransa Milli Takımı teknik direktörü Didier Deschamps, 2026 Dünya Kupası 9. Grubu’nun ilk turu kapsamında bu Salı akşamı Senegal ile oynanacak maç öncesindeki son antrenmanda medyada büyük yankı uyandırdı.

Fransız "Foot Mercato" sitesi, Deschamps'ın Paris Saint-Germain teknik direktörü Luis Enrique'den esinlenerek alışılmadık bir yöntem izlediğini belirtti.

Sitede, Fransız teknik direktörün, "Les Bleus" oyuncularının hareketlerini izlemek ve sahadaki oyuncuları düzenlemek için daha yüksek bir noktaya ulaşmak amacıyla bir vinç kullandığı belirtildi; bu yöntem, Enrique'nin PSG antrenmanlarında defalarca uyguladığı bir yöntemdir.

Luis Enrique'nin liderliğindeki Paris Saint-Germain, son iki sezonda dikkat çekici bir performans sergiliyor ve iki sezon üst üste Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandı; bu da İspanyol teknik direktörün yöntemlerinin etkinliğini gösteriyor.

Deschamps, bu kapsamlı analitik yaklaşımı benimseyerek, Dünya Kupası macerası başlamadan önce mükemmelliği hedefleyerek takımının taktiksel analizini iyileştirmeye çalışıyor gibi görünüyor.

Dünya Kupası
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Fransa
FRA
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Senegal
SEN

Fransa Milli Takımı, Senegal'in yanı sıra Irak ve Norveç'in de yer aldığı 9. grupta mücadele edecek.

Deschamps’ın Fransa milli takımını 2018 Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıdığı ve 2022 Dünya Kupası’nda da finalde Arjantin’e penaltı atışlarında yenilmeden önce finale yükseldiği hatırlanıyor.

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