Deschamps, Senegal maçı öncesinde Enrique’yi taklit ediyor

Fransa Milli Takımı teknik direktörü Didier Deschamps, 2026 Dünya Kupası 9. Grubu’nun ilk turu kapsamında bu Salı akşamı Senegal ile oynanacak maç öncesindeki son antrenmanda medyada büyük yankı uyandırdı.

Fransız "Foot Mercato" sitesi, Deschamps'ın Paris Saint-Germain teknik direktörü Luis Enrique'den esinlenerek alışılmadık bir yöntem izlediğini belirtti.

Sitede, Fransız teknik direktörün, "Les Bleus" oyuncularının hareketlerini izlemek ve sahadaki oyuncuları düzenlemek için daha yüksek bir noktaya ulaşmak amacıyla bir vinç kullandığı belirtildi; bu yöntem, Enrique'nin PSG antrenmanlarında defalarca uyguladığı bir yöntemdir.

Luis Enrique'nin liderliğindeki Paris Saint-Germain, son iki sezonda dikkat çekici bir performans sergiliyor ve iki sezon üst üste Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandı; bu da İspanyol teknik direktörün yöntemlerinin etkinliğini gösteriyor.

Deschamps, bu kapsamlı analitik yaklaşımı benimseyerek, Dünya Kupası macerası başlamadan önce mükemmelliği hedefleyerek takımının taktiksel analizini iyileştirmeye çalışıyor gibi görünüyor.

Fransa Milli Takımı, Senegal'in yanı sıra Irak ve Norveç'in de yer aldığı 9. grupta mücadele edecek.

Deschamps’ın Fransa milli takımını 2018 Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıdığı ve 2022 Dünya Kupası’nda da finalde Arjantin’e penaltı atışlarında yenilmeden önce finale yükseldiği hatırlanıyor.