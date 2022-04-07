Derbiye doğru: Fenerbahçe ve Galatasaray’ın eksikleri

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanacak derbinin hazırlıkları her iki tarafta da devam ediyor.

Fenerbahçe’de derbinin hazırlıkları Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yapılan özel antrenmanlarla devam ederken kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan dışında herhangi bir sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

Galatasaray’da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam eden derbi hazırlıklarında ise teknik heyet, Kerem Aktürkoğlu’nun durumuyla yakından ilgileniyor.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre milli takım kampında sakatlanan Mısırlı santrfor Mostafa Muhammed’in sağ üst adalesinin ön grubunda kanama ve kısmi yırtık tespit edildiği ve tedavisine başlandığı belirtildi.

Sofiane Feghouli’nin ise sol arka adelesinde ikinci derece zorlanma ve yırtık tespit edildiği ve tedavisine devam edildiği bildirildi.

İki isim de sakatlıklarının devam etmesi sebebiyle antrenmanlara katılamıyorlar. Bu isimler dışında Galatasaray’da da cezalı oyuncu bulunmuyor.

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