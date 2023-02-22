İki köklü kulüp, iyi niyetle bir yardım maçı düzenledi ancak taraftarlar arasında yaşananlar, buna gölge düşürdü.

Tüm Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketlerinin ardından futbol kulüpleri de elini taşın altına koydu ve depremzedeler için birçok organizasyon icra etti.

Bu kulüplerden ikisi, aralarında yıllardır büyük bir rekabet olan Kocaelispor ile Sakaryaspor'du.

İki takım, bilet fiyatları depremzedelere bağışlanan Kocaeli'ndeki özel maçta karşı karşıya geldi ve mücadeleyi Sakaryaspor 2-0 kazandı.

Ancak maçın önüne geçen olaylar yaşandı.

Neler oldu?

Karşılaşma esnasında Sakaryasporlu bir taraftarın sahaya atladıktan sonra Kocaelispor tribünlerine doğru gidip atkı açmasının ardından gerginlikler yaşandı.

Yaşana bu olayın ardından çok sayıda taraftar gözaltına alındı.

Karşılaşmanın güzel bir anlamı varken bu tür olayların yaşanması, sosyal medyada tepkilere neden oldu.