Ölümüyle futbol dünyasını yasa boğan futbolcu, ülkesi Gana'da birçok hayır işiyle ün salmış.

Hatay'da binlerce insanın hayatını kaybettiği deprem felaketinde cansız bedenine ulaşılan Hatayspor'un kanat oyuncusu Christian Atsu, futbol dünyasını büyük bir üzüntüye boğdu.

Herkesin kendisi hakkında çok iyi sözler söylediği Ganalı yıldızın, ülkesinde birçok konuda insanlara yardım ettiği ortaya çıktı.

The Guardian'dan Louise Taylor'ın,Atsu'nun ne kadar iyi bir insan olduğuyla alakalı 21 Şubat 2019'da yazdığı yazı, futbolcunun vefatının ardından sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

Ne söylendi?

İşte Taylor'ın yazısından, Atsu'nun yardımseverliğinin anlatıldığı önemli kısımlar:

"Neredeyse her şey değişti ama değişmeyen bir şey kaldı: Newcastle kanat oyuncusunun Hristiyanlığa olan inancı.

"Atsu, 'Hillsong'da ve Newcastle'da çok mutluyum' diyor ve sözlerine şöyle devam ediyor:

'Futbol, hayatımı tamamen değiştirdi. Bazen olanlar bir mucize gibi görünse de bu durum, halkıma ve aileme yardım etmemi sağladı.

'Hayatımdaki en önemli şey inancımdır. Tanrı'nın kutsadığı şanslı insanlardan biri olduğumu biliyorum. Bu pozisyonda olduğum için çok şanslı ve ayrıcalıklıyım. Hiçbir şeyim yoktu ve şimdi çok fazla şeyim var, bu yüzden bir şeyler vermem gerekiyor.'

"Kahire'den Cape Town'a kadar herkesin dikkatini çeken biri ve bu şöhret, önemli bir hayır kurumu olan Arms Around the Child'ın tanıtımına yardımcı oluyor. Atsu, bu kurumun büyükelçisi olarak görev yapmaya başlıyor.

"Kurum; Gana, Güney Afrika ve Hindistan merkezli; öksüz kalmış, istismara uğramış, HIV/AIDS'ten etkilenmiş, kaçırılmış, satılan ve yoksul çocuklara ev, koruma, eğitim ve destek sağlıyor.

"Annesi, şimdi bir hemşire olan ikiz kız kardeşleri ve diğer dört kardeşiyle sıkışık bir yatak odasını paylaştığını hatırlayan Atsu, 'Yiyecek ve eşya alabilsinler diye sık sık bağış yapıyorum. Şu anda Gana'da bir okul inşa ediyoruz. 300'e yakın çocuk katılacak. Herkesin eğitim görme şansı olsun istiyorum' diyor.

"Atsu ayrıca, son zamanlarda küçük suçlar işleyen mahkumları da yeniden bir araya getirmekten sorumlu oldu.

"Mesela 62 yaşındaki büyükanne ve kızı, ailelerini beslemek için bir pound değerinde mısır çaldıkları için hapse atıldıktan sonra, Atsu'nun kefaleti ödemesiyle birlikte serbest bırakıldı."

Editör yorumu

The Guardian'daki yazı, Premier Lig'in eski oyuncusunun geldiği yoksul hayatı asla unutmadığı ve ülkesinde bir kahraman olduğu ana fikrini veriyor.

Zaten hem Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, hem de diğer takım arkadaşları kendisinin bu koca yüreğinden hep bahsetti.

Atsu'nun bedeni, Türkiye'deki felakette enkaz altında kalmış olabilir. Ancak Gana halkı, onu ebediyen yaşatacak.