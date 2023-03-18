Ganalı yıldız, memleketinde toprağa verildi. Atsu'nun cenazesine Hatayspor'dan bazı takım arkadaşları da katıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremde günlerce enkaz altında kalan ve daha sonra cansız bedenine ulaşılan Christian Atsu, toprağa verildi.

Eski Chelsea ve Newcastle yıldızının cenazesine Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo, hükümet temsilcileri, futbolcunun ailesi, eski takım arkadaşları ve Hataysporlu bazı futbolcular katıldı.

Atsu'nun cenazesi, resmî ulusal törenin ardından toprağa verildi.

Ne söylendi?

Merhum futbolcunun eşi Marie-Claire Rupio, Accra'daki eyalet binasında duygusal bir açıklama yaparak şunları söyledi:

"Hayatta seni seviyordum, ölümde de aynısını yapacağım sevgilim. Yalnız gitmedin, çünkü bir parçam seninle gitti.

"Gülüşünü ve sevgini çocuklarımızın gülüşlerinde görüyorum."

Gana Spor Bakanı Mustapha Ussif ise şöyle konuştu: "Atsu, kariyerinin zirvesinde bile kendisi gibi kaldı ve asla gurur, kibir veya disiplinsizlik yapmadı. Onun Mirası bir ilham kaynağı olarak kalacak."