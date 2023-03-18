Kahramanmaraş merkezli depremde günlerce enkaz altında kalan ve daha sonra cansız bedenine ulaşılan Christian Atsu, toprağa verildi.
Eski Chelsea ve Newcastle yıldızının cenazesine Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo, hükümet temsilcileri, futbolcunun ailesi, eski takım arkadaşları ve Hataysporlu bazı futbolcular katıldı.
Atsu'nun cenazesi, resmî ulusal törenin ardından toprağa verildi.
Ne söylendi?
Merhum futbolcunun eşi Marie-Claire Rupio, Accra'daki eyalet binasında duygusal bir açıklama yaparak şunları söyledi:
"Hayatta seni seviyordum, ölümde de aynısını yapacağım sevgilim. Yalnız gitmedin, çünkü bir parçam seninle gitti.
"Gülüşünü ve sevgini çocuklarımızın gülüşlerinde görüyorum."
Gana Spor Bakanı Mustapha Ussif ise şöyle konuştu: "Atsu, kariyerinin zirvesinde bile kendisi gibi kaldı ve asla gurur, kibir veya disiplinsizlik yapmadı. Onun Mirası bir ilham kaynağı olarak kalacak."