Dünyanın seçkin yıldızları arasında "Ballon d'Or" ödülü çekişmesi, geniş tartışmalar yaratan açıklamaların ve tahminlerin peş peşe gelmesiyle iyice kızıştı; parlayan ikili Lamine Yamal ve Kylian Mbappé, bireysel anlamda en değerli ödülü kazanma konusundaki tüm şanslarına tutunurken, Ousmane Dembélé ise medyadaki rekabet çemberinden tamamen çekilerek adaylığını öne sürmekten kaçınıp bambaşka bir yol seçti.

Fransız forvet, "Ligue 1+" platformunda yaptığı açıklamalarda, iş kendisine kalsaydı Ballon d'Or'u takım arkadaşı Khvicha Kvaratskhelia'ya vereceğini açıkladı ve şunları söyledi: "Şahsen kendimi ön plana çıkarmaktan veya kendimi ödüllere sunmaktan hoşlanmam, bu bana zor geliyor. En önemlisi her zaman sahada takım arkadaşlarınla paylaştığın anlardır; kupaları kazandığında ve ailen, yakınların ve bir bütün olarak Paris Saint-Germain kulübüyle birlikte kutlamanın tadını çıkardığında. İşte gerçekten en güzel anlar bunlardır."

Dembélé, Gürcü yıldızı överek şunları ekledi: "Bana göre Kvaratskhelia şu anda dünyanın en iyi oyuncusu. Ballon d'Or ile taçlanırsa çok mutlu olurum çünkü bunu gerçekten hak ediyor; her açıdan istisnai bir sezon geçirdikten sonra ödülü almaya en layık isim o."

Hatırlatmak gerekirse, Ballon d'Or ödülüyle taçlanan son isim Dembélé'ydi. Bu yılki tören 26 Ekim tarihinde İngiltere'nin başkenti Londra'daki "London Palladium" sahnesinde düzenlenecek.

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