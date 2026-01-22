Deloitte Futbol Para Ligi'nin 29. baskısı yayınlandı ve kulüpler 2026'ya geçerken finansal açıdan düşünülmesi gereken pek çok konu var.

Yayın, ticari ve maç günü gelirleri dikkate alındığında, kulüpler 2025 yılında rekor seviyede 12.4 milyar € gelir elde ettiler ve genel olarak yüzde 11'lik bir büyüme yaşandı.

Burada, GOAL ilk 20'yi, gelir detayları ve bir önceki yıla göre değişiklikleriyle birlikte ele alıyor.

Deloitte Futbol Para Ligi 2026 - ilk 20

Sıra Kulüp Gelir (2025) Önceki yıla göre değişim 1 Real Madrid €1,161m +11% 2 Barcelona €974.8m +27% 3 Bayern Münih €860.6m +12% 4 Paris Saint-Germain €837m +4% 5 Liverpool €836.1m +17% 6 Manchester City €829.3m -1% 7 Arsenal €821.7m +15% 8 Manchester United €793.1m +3% 9 Tottenham €672.6m +9% 10 Chelsea €584.1m +7% 11 Inter €537.5m +37% 12 Borussia Dortmund €531.3m +3% 13 Atletico Madrid €454.5m +11% 14 Aston Villa €450.2m +45% 15 AC Milan €410.4m +3% 16 Juventus €401.7m +13% 17 Newcastle United €398.4m +7% 18 Stuttgart €296.3m +79% 19 Benfica €283.4m +27% 20 West Ham €276m -14%

Real Madrid, 2025 yılında elde ettiği €1,161 milyon gelirle 2026 Deloitte Futbol Para Ligi'nde lider ve bu, 2024 rakamlarına göre yüzde 11'lik bir artış anlamına geliyor. Los Blancos'u, €974.8 milyon gelirle ikinci sırada yer alan Clasico rakipleri Barcelona yakından takip etmektedir.

Real ve Barca'nın ardından üçüncü sırada Alman devleri Bayern Münih yer alıyor, 2025 yılında €860.6 milyon gelir elde ettiler. Paris Saint-Germain dördüncü sırada, ilk beşi tamamlayan ise Liverpool.

2025 listesinden önemli değişiklikler oldu, Manchester City ikinci sıradan altıncı sıraya düşerken, Manchester United dördüncü sıradan sekizinci sıraya düştü, bu da Liverpool ve Arsenal'in altında yer aldıkları anlamına geliyor, bu da listenin tarihinde bir ilk.

Futbol Para Ligi 2026 lig bazında dağılım

Sıra Lig (Ülke) Kulüp sayısı 1 Premier Lig (İngiltere) 9 2 La Liga (İspanya) 3 3 Bundesliga (Almanya) 3 4 Serie A (İtalya) 3 5 Ligue 1 (Fransa) 1 6 Primeira Liga (Portekiz) 1

Premier Lig kulüpleri artık çoğunlukla ilk beş dışında bulunsa da, yine de ilk 20'ye hakim durumdalar ve listede neredeyse yarısını oluşturuyorlar. Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Arsenal'in yanı sıra diğer İngiliz temsilcileri Chelsea, Tottenham, Aston Villa, Newcastle ve West Ham da listede yer alıyor.

Atletico Madrid, Clasico ikilisinin dışındaki diğer İspanyol temsilcisi, Borussia Dortmund ve Stuttgart ise Bayern ile birlikte Almanya'nın diğer temsilcileri olarak yer alıyor. İtalya, Inter, AC Milan ve Juventus ile temsil edilirken, kalan iki takım Fransa'dan (PSG) ve Portekiz'den (Benfica).

2026 Deloitte Futbol Para Ligi'nden Ana Çıkarımlar