Deko, Bastoni transferinde Inter Milan'ı tehdit ediyor

Barcelona, gelecek sezon savunmasını güçlendirmek için ciddi adımlar atmaya başladı; Barça’nın sportif direktörü Deco, güçlü bir stoper transferini en büyük önceliği olarak belirledi.

Barça, genç ikili Pau Kubarsi ve Gerard Martin'i tamamlayacak deneyimli bir uluslararası oyuncuyla savunma hattını güçlendirmek istiyor ve Inter Milan'ın yıldızı Alessandro Bastoni, Barça'nın gündemindeki en önemli isim olarak öne çıkıyor.



İspanyol "Sport" gazetesine göre, Bastoni ve Inter Milan, Barcelona'nın haftalar hatta aylar öncesinden beri bu transferi istediğini çok iyi biliyor. Bu nedenle tüm taraflar yaz transfer döneminin en büyük transferlerinden birini tamamlamaya hazır, ancak iki tarafın şartları birbirinden tamamen farklı.

Son dönemde kulüpler ve oyuncu arasında sadece nabız yoklamanın ötesine geçen temaslar yaşandı; müzakereler fiilen başladı ve Barcelona'nın 45 milyon avroya ulaşan ilk resmi teklifi sunduğu, Bastoni'ye ise net 5 milyon avroyu aşan bir yıllık maaş teklif ettiği bilgisi sızdı.

Bu rakamlar, son saatlerde oyuncuyu taraftarlarla barıştırma kampanyası başlatan Inter Milan'ın beklentileriyle örtüşmedi. Özellikle de savunma oyuncusu, Bosna-Hersek maçında kırmızı kart görerek İtalya'nın Dünya Kupası'ndan elenmesine neden olduğu için eleştirilerin hedefindeydi.



Inter Milan Başkanı Giuseppe Marotta, medya aracılığıyla Bastoni'ye koşulsuz desteğini açıkladı ve kulübün en önemli varlıklarından birini elden çıkarmaya gerek olmadığını vurguladı. Ancak aynı zamanda, oyuncunun Barcelona'ya transfer olmak gibi yeni profesyonel zorluklara atılmak isterse, ayrılışının kulübe büyük bir maddi getiri sağlaması gerektiğini de belirtti.

İtalya'dan gelen haberler, transferin 60 milyon avrodan daha az bir bedelle gerçekleşmeyeceğini doğruluyor.

Deco, açık artırmaya girmek istemiyor. Barcelona teklifini sunarken, Inter taleplerinin tavanını yükseltti, bu da müzakerelerin durmasına neden oldu. Bu olağan çatışmanın gölgesinde, Deco, istenen fiyat düşürülmezse anlaşmayı göz ardı etme olasılığıyla Nerazzurri ve oyuncuyu uyarmak için alternatif bir seçeneği devreye sokmaya başladı.

Gazete, Barcelona'nın bu yaz 28 yaşına girecek olan Bologna'lı Kolombiyalı savunma oyuncusu John Lukomi'ye yeniden ilgi duyduğunu belirtti. Kulüp, bu oyuncuyla ilgili olarak bir yıldan fazla bir süre önce de bilgi almıştı.

Lukomi, aylardır savunma oyuncuları transfer piyasasında öne çıkan bir isim. Sunderland ve Bournemouth gibi İngiliz kulüplerinin yanı sıra Galatasaray ve Fenerbahçe gibi Türk kulüpleri de, Bologna'nın kilit oyuncularından birinin ayrılması konusunda müzakereye oturmasını bekliyor.

John Lokomi'nin ayrılığı kaçınılmaz görünüyor. 2027'de sona erecek olan sözleşmesini yenileme teklifini kabul etmeyen Lokomi'nin ayrılığına ilişkin Bologna kaynakları, Barcelona'nın bu transfer için güçlü bir giriş yaptığını ve Deco'nun Bastoni ile görüşmelerin başarısız olması durumunda bu transferi hızlı bir şekilde sonuçlandırmak istediğini doğruluyor.



