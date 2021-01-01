Dejan Stankovic, İtalya'ya dönüyor

Inter'in eski yıldızı Dejan Stankovic teknik direktörlük görevi için Sampdoria ile masada.

Kızılyıldız ile hem Avrupa'da hem de ligde adından söz ettiren Dejan Stankovic futbol kariyerinin büyük bölümünü geçirdiği İtalya'da teknik direktörlüğe başlayabilir.

Kızılyıldız'ın başına geçtiğinden bu yana üst üste iki kez şampiyonluk yaşayan Sırp teknik adamın takımı bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmış son 32 turunda ise iki maçta da berabere kaldıkları Milan'a gol farkıyla elenmişlerdi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Dejan Stankovic futbolculuk kariyerinde fırtınalar estirdiği İtalya'ya geri dönebilir.

Sampdoria Başkanı Massimo Ferrero teknik direktörlük görevi için Dejan Stankovic ile görüştü.

Sezonu Claudio Ranieri yönetiminde geçiren Sampdoria, Serie A'yı 9. sırada tamamladı. Sezon sonunda ise deneyimli teknik adamla yollar ayrıldı.

Kızılyıldız'dan tarihi sezon

Dejan Stankovic yönetimindeki Kızılyıldız, Sırbistan Süper Ligi'nde unutulmaz bir sezona imza attı.

Ligi 108 puanla şampiyon tamamlayan takım, ikinci sıradaki Partizan'a 13 puan fark attı.

Çıktığı 38 maçta 35 galibiyet ve 3 beraberlik alan Kızılyıldız ligi namağlup şampiyon bitirdi. 2019-20 şampiyonluğunda ise Kızılyıldız yalnızca iki kez mağlup oldu.

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