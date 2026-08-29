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Çeviri:

Deco, Barcelona'nın transfer döneminde son bombayı patlatmak için çalışıyor

Transfers
Barcelona
Inter
La Liga
Serie A
A. Balde
F. Dimarco
Deco
İspanya
İtalya

Barcelona'nın transfer dönemi henüz bitmedi: Ne olacak?

Sportif direktör Deco, Barcelona'nın transfer piyasasındaki son bombası üzerinde çalışıyor. Bu transferin bir tarafında bek oyuncusu Alejandro Balde yer alacak.

"Sport" gazetesi, Barcelona'nın Balde'nin Nerazzurri'ye gitmesi karşılığında Inter Milan'ın yıldızı Federico Dimarco'nun hizmetlerini elde etmek için bir takas anlaşması üzerinde çalıştığını aktardı.

Barcelona'nın teknik direktörü Hansi Flick, Balde'nin Katalan takımında öne çıkan bir rol elde etmekte zorlanacağını doğruladığında son derece kararlıydı.

Buna ek olarak, Joao Cancelo'nun transferi ve Xavi Espart'ın gösterdiği performans, sol bek pozisyonundaki rekabeti her zamankinden daha zorlu hale getirdi. 

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Barcelona ve Inter Milan, takas anlaşması konusunda müzakere yürütüyor; ancak 28 yaşındaki Dimarco, son yıllarda Inter kadrosunda dokunulmaz oyunculardan biri.

Müzakereler son saatlerde yoğunlaştı; ancak Inter, şimdiye kadar temel taşlarından birinden vazgeçmek için yeşil ışık yakmıyor.

Takas anlaşması son derece karmaşık olacak ve Barcelona bunun gayet iyi farkında; ancak yaz transfer döneminin son üç gününde hâlâ açık bir pencere bulunuyor ve Barcelona, takas işleminin tamamlanması karşılığında Inter'e bir miktar para ödeyecek.

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