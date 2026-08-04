Tottenham Hotspur kulübü, Chelsea'nin yıldızı Senegalli forvet Nicolas Jackson'ın hizmetlerini kapmak için görüşmeler hattına güçlü bir şekilde girdi. Teknik direktör Roberto De Zerbi, gelecek sezon mücadeleleri başlamadan önce takımın hücum gücünü artırmak amacıyla oyuncuyu önceliklerinin arasına yerleştirdi.

İngiliz "Daily Mail" gazetesi, Chelsea ile resmi temaslar henüz başlamamış olmasına rağmen Spurs yönetiminin öne çıkan bir hücum seçeneği olarak Jackson'ın adını ciddi biçimde değerlendirdiğini ortaya koydu. İşaretler, Londra kulübünün bu yaz forvetinin ayrılmasına karşı çıkmadığını gösteriyor; özellikle oyuncunun geçen sezonu Bayern Münih'e kiralık olarak geçirmesinin ve şu anda Chelsea'nin teknik hesaplarının dışında kalmasının ardından.

Chelsea, Senegalli millî oyuncudan vazgeçmek için başlangıç bedeli olarak 65 milyon sterlin belirledi. Oyuncuyu kadrosuna katma olasılığını görüşmek üzere Chelsea yönetimiyle ilk temas kanallarını çoktan açan Aston Villa kulübünden beklenen bir rekabet de söz konusu.

Tottenham'ın Jackson'a duyduğu ilgi anlık bir gelişme değil; zira forvet, De Zerbi'nin teknik görevi devralmasından çok önceki uzun bir dönemden bu yana kulübün mercek altındaydı. Bu adım, Tottenham'ın transfer döneminin başında İtalyan teknik adamın yönettiği kapsamlı takım yeniden yapılandırma planının bir parçası olarak savunma hattını onarmaya ve orta sahayı güçlendirmeye odaklanmasının ardından geliyor.