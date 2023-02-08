Rodrigo De Paul, yaşadığı sakatlıktan sonra Lionel Messi'nin çeyrek final öncesi kendisine büyük bir söz verdiğini açıkladı.

NE OLDU? Arjantinli orta saha oyuncusu, Hollanda ile oynadıkları çeyrek finale iki gün kala sakatlandıktan sonra 2022 Dünya Kupası yolculuğunun sona erdiğinden korktu. Testler, birinci derece bir kas gerginliği olduğunu ortaya çıkardı. De Paul, acı içinde oynamayı düşünürken Messi'den tavsiye istedi. Ancak Arjantin kaptanı ona maça çıkmamasını söyledi ve takımın yarı finale yükseleceğine dair bir söz verdi.

NE SÖYLENDİ? Atletico Madrid'in yıldızı, Fox Sports'a şunları söyledi: "Messi'nin odasına gittim ve bana 'oynama, çeyrek finali geçeceğiz. Seni yarı finale çıkaracağıma söz veriyorum ama bu riski alma' dedi.

"Ona karşı çıkıp çıkmayacağımı bilemedim. Bu çok zor çünkü bana bunları bir kaptan olarak değil, bir arkadaş ya da ağabey olarak söyledi."

DAHA BÜYÜK RESİM: De Paul maça ilk 11'de başladı ancak 66. dakikada Arjantin'in 1-0 öne geçmesiyle birlikte sakatlığının nüksetmemesi için oyundan çıktı. 10 dakikadan kısa bir süre sonra Messi farkı ikiye çıkardı. Ancak Wout Weghorst'un son bölümde gelen iki golü maçı penaltılara taşıdı. Penaltı atışlarında sinirlerine hakim olan Arjantin, yarı finale yükselmeyi başardı.

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DE PAUL VE MESSI'Yİ NE BEKLİYOR? Orta saha oyuncusu, Atletico ile kulüp düzeyinde mücadeleye devam ediyor ve pazar günü Celta Vigo karşısında sahada olması bekleniyor. Bu arada Messi, Paris Saint-Germain'i Kylian Mbappe ve Neymar'ın yokluğunda ezeli rakipleri Marsilya'yı yenerek Fransa Kupası'nda çeyrek finale çıkarma sorumluluğuna sahip.