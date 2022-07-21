Bayern'in eski teknik direktörü, Hollandalı stoperin transfer kararını vermesinde etkili oldu.

Juventus'tan Bayern Münih'e transfer olan Matthijs de Ligt, seçimini yapmadan önce Hollanda futbolunun efsane isimlerinden Louis van Gaal'e danıştığını itiraf etti.

Serie A'da iki sezondur zirvenin uzağında kalan Juventus'tan başarısızlığı gerekçe göstererek ayrılan De Ligt, yeni adresi olarak Bundesliga şampiyonunu tercih etti.

Transfer sürecinde milli takımda birlikte çalıştığı Van Gaal'e danışan De Ligt, Bayern teknik direktörü Julian Nagelsmann'a duyduğu hayranlığı da dile getirdi.

De Ligt, Van Gaal hakkında ne söyledi?

"Yaz başında Van Gaal ile birlikte geleceğimi değerlendirdim, bana Bayern hakkında çok iyi şeyler söyledi."

"Kulübün felsefesini övdü ve oraya gidersem Bayern Münih'e bayılacağımı söyledi."

De Ligt, yeni teknik patronu Nagelsmann'ın oyuncu olarak gelişmesini sağlayacağına inanıyor:

"Kendisiyle çalışan genç oyuncuları geliştirebildiğini gösterdi. Ben kendimi hala genç bir oyuncu olarak görüyorum ve kendimi geliştirmek istiyorum."

Van Gaal'in Bayern kariyeri

2009'da Bayern'in başına geçtiğinde halihazırda dünya futbolunun önde gelen teknik direktörleri arasında yer alan Van Gaal, takımı lig-kupa dublesine ve Şampiyonlar Ligi finaline taşıdı.

Ancak ikinci sezonda takımın performansı düştü ve beklentilerin altında kalan sonuçların ardından Nisan 2011'de Hollandalı çalıştırıcının görevine son verildi.

Yine de Van Gaal'in yaptığı bazı hamleler Bayern'in sonraki yıllarda Alman futbolu üzerinde kurduğu hakimiyete büyük katkı sağladı. Thomas Müller'i ilk 11'e yerleştiren ve Bastian Schweinsteiger'i ön liberoya çeken Van Gaal, hem Bayern'e, hem de Almanya milli takımına iki yıldız kazandırdı.